Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Хуан Грабовски - статистика

Винотинто
Аргентина
9 января 1982 (44), Росарио
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Винотинто
36
8
20
8
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Винотинто
0 : 0
29.11.2025
Мушук Руна
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Манта
3 : 1
22.11.2025
Винотинто
Эквадор. Лига Про, 4 тур
Текнико Университарио
1 : 1
09.11.2025
Винотинто
Эквадор. Лига Про, 3 тур
Винотинто
2 : 0
02.11.2025
Манта
Эквадор. Лига Про, 2 тур
Винотинто
1 : 2
26.10.2025
Текнико Университарио
Эквадор. Лига Про, 1 тур
Мушук Руна
2 : 1
18.10.2025
Винотинто
Эквадор. Лига Про, 30 тур
Либертад Лоха
1 : 0
29.09.2025
Винотинто
Эквадор. Лига Про, 29 тур
Винотинто
4 : 1
21.09.2025
Манта
Эквадор. Лига Про, 28 тур
Индепендьенте дель Валле
3 : 1
13.09.2025
Винотинто
Эквадор. Лига Про, 27 тур
Винотинто
0 : 1
30.08.2025
Эль Насьональ
Эквадор. Лига Про, 26 тур
Винотинто
0 : 1
24.08.2025
Барселона Г
Эквадор. Лига Про, 25 тур
Депортиво
2 : 0
19.08.2025
Винотинто
Эквадор. Лига Про, 24 тур
Винотинто
0 : 1
10.08.2025
Текнико Университарио
Эквадор. Лига Про, 23 тур
Дельфин
3 : 3
05.08.2025
Винотинто
Эквадор. Лига Про, 22 тур
Винотинто
0 : 1
27.07.2025
Оренсе
Эквадор. Лига Про, 21 тур
Универсидад Католика
3 : 0
19.07.2025
Винотинто
Эквадор. Лига Про, 20 тур
Винотинто
1 : 1
13.07.2025
Мушук Руна
Эквадор. Лига Про, 19 тур
Эмелек
2 : 0
06.07.2025
Винотинто
Эквадор. Лига Про, 18 тур
Винотинто
0 : 1
01.07.2025
Аукас
Эквадор. Лига Про, 17 тур
Макара
1 : 0
22.06.2025
Винотинто
Эквадор. Лига Про, 16 тур
Винотинто
1 : 2
15.06.2025
ЛДУ
Эквадор. Лига Про, 15 тур
Винотинто
1 : 0
03.06.2025
Либертад Лоха
Эквадор. Лига Про, 14 тур
Манта
2 : 2
24.05.2025
Винотинто
Эквадор. Лига Про, 13 тур
Винотинто
1 : 3
18.05.2025
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 12 тур
Эль Насьональ
2 : 1
13.05.2025
Винотинто
Эквадор. Лига Про, 11 тур
Барселона Г
2 : 1
05.05.2025
Винотинто
Эквадор. Лига Про, 10 тур
Винотинто
0 : 1
26.04.2025
Депортиво
Эквадор. Лига Про, 9 тур
Текнико Университарио
1 : 3
20.04.2025
Винотинто
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Винотинто
5 : 0
10.04.2025
Дельфин
Эквадор. Лига Про, 7 тур
Оренсе
0 : 0
06.04.2025
Винотинто
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Винотинто
3 : 2
29.03.2025
Универсидад Католика
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Мушук Руна
1 : 2
15.03.2025
Винотинто
Эквадор. Лига Про, 4 тур
Винотинто
2 : 1
10.03.2025
Эмелек
Эквадор. Лига Про, 3 тур
Аукас
2 : 2
02.03.2025
Винотинто
Эквадор. Лига Про, 2 тур
Винотинто
1 : 2
22.02.2025
Макара
Эквадор. Лига Про, 1 тур
ЛДУ
0 : 0
16.02.2025
Винотинто
Главные новости
«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
17:40
1
Романцев предположил, почему Карпин не вызвал Глушенкова в сборную России
17:35
2
Реакция Пирса Моргана на уход Роналду из сборной Португалии
16:51
Шварц высказался о возможном переходе Миранчука в «Локомотив»
16:30
2
Президент Португалии отреагировал на уход Роналду из сборной
16:16
Прояснилась ситуация с прощальным матчем Роналду
15:53
1
Карпукас объяснил, почему выбрал «Зенит», а не «Краснодар»
15:45
17
Фото«Барселона» продлила контракт с Рафиньей
15:31
«Бесполезное сухое полено»: Губерниев прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:16
15
Фаны «Галатасарая» изобразили Батракова советским маршалом на фоне Кремля
14:27
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+