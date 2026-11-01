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Депортес Ла Серена
Эрвин Дуран
Статистика
Эрвин Дуран - статистика
Депортес Ла Серена
Чили
17 октября 1970 (56), Консепсьон
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Чили. Примера, 26 тур
Уачипато
0 : 0
01.11.2026
Депортес Ла Серена
Чили. Примера, 25 тур
Депортес Ла Серена
3 : 1
24.10.2026
Депортес Консепсьон
Чили. Примера, 24 тур
Эвертон Винья-дель-Мар
3 : 2
11.10.2026
Депортес Ла Серена
Статистика по турнирам
Чили. Примера 2026
Чили. Примера 2025
Команда
И
В
П
Н
Депортес Ла Серена
26
8
8
10
Чили. Примера, 26 тур
Уачипато
0 : 0
01.11.2026
Депортес Ла Серена
Чили. Примера, 25 тур
Депортес Ла Серена
3 : 1
24.10.2026
Депортес Консепсьон
Чили. Примера, 24 тур
Эвертон Винья-дель-Мар
3 : 2
11.10.2026
Депортес Ла Серена
Чили. Примера, 23 тур
Депортес Ла Серена
0 : 3
13.09.2026
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 22 тур
Депортес Ла Серена
2 : 1
06.09.2026
Ньюбленсе
Чили. Примера, 21 тур
Унион Ла Калера
0 : 1
01.09.2026
Депортес Ла Серена
Чили. Примера, 20 тур
Депортес Ла Серена
3 : 3
23.08.2026
Кобресаль
Чили. Примера, 19 тур
Универсидад де Консепсьон
0 : 2
15.08.2026
Депортес Ла Серена
Чили. Примера, 18 тур
Кокимбо Унидо
1 : 1
09.08.2026
Депортес Ла Серена
Чили. Примера, 17 тур
Депортес Ла Серена
1 : 2
02.08.2026
О'Хиггинс
Чили. Примера, 16 тур
Универсидад Католика
3 : 3
26.07.2026
Депортес Ла Серена
Чили. Примера, 15 тур
Аудакс Итальяно
1 : 1
13.06.2026
Депортес Ла Серена
Чили. Примера, 14 тур
Депортес Ла Серена
2 : 4
30.05.2026
Коло-Коло
Чили. Примера, 13 тур
Депортес Ла Серена
4 : 1
24.05.2026
Депортес Лимаче
Чили. Примера, 12 тур
Палестино
5 : 1
16.05.2026
Депортес Ла Серена
Чили. Примера, 11 тур
Депортес Ла Серена
0 : 0
26.04.2026
Уачипато
Чили. Примера, 10 тур
Депортес Консепсьон
3 : 3
19.04.2026
Депортес Ла Серена
Чили. Примера, 9 тур
Депортес Ла Серена
1 : 0
11.04.2026
Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера, 8 тур
Универсидад де Чили
4 : 0
06.04.2026
Депортес Ла Серена
Чили. Примера, 7 тур
Ньюбленсе
2 : 2
16.03.2026
Депортес Ла Серена
Чили. Примера, 6 тур
Депортес Ла Серена
3 : 0
07.03.2026
Унион Ла Калера
Чили. Примера, 5 тур
Кобресаль
0 : 1
28.02.2026
Депортес Ла Серена
Чили. Примера, 4 тур
Депортес Ла Серена
1 : 1
22.02.2026
Универсидад де Консепсьон
Чили. Примера, 3 тур
Депортес Ла Серена
0 : 1
14.02.2026
Кокимбо Унидо
Чили. Примера, 2 тур
О'Хиггинс
1 : 0
08.02.2026
Депортес Ла Серена
Чили. Примера, 1 тур
Депортес Ла Серена
2 : 2
02.02.2026
Универсидад Католика
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