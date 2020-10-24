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Китай. Суперлига
Команды
Далянь Йингбо
Гоосю Ли
Статистика
Гоосю Ли - статистика
Далянь Йингбо
Китай
11 апреля 1978 (48)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Китай. Суперлига, 29 тур
Чэнду Жунчэн
0 : 1
24.10.2026
Далянь Йингбо
Китай. Суперлига, 28 тур
Далянь Йингбо
3 : 1
17.10.2026
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 27 тур
Циндао Вест Кост
0 : 4
11.10.2026
Далянь Йингбо
Статистика по турнирам
Китай. Суперлига 2026
Товарищеские матчи 2026
Китай. Суперлига 2025
Команда
И
В
П
Н
Далянь Йингбо
29
15
10
4
Китай. Суперлига, 29 тур
Чэнду Жунчэн
0 : 1
24.10.2026
Далянь Йингбо
Китай. Суперлига, 28 тур
Далянь Йингбо
3 : 1
17.10.2026
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 27 тур
Циндао Вест Кост
0 : 4
11.10.2026
Далянь Йингбо
Китай. Суперлига, 26 тур
Далянь Йингбо
2 : 1
05.09.2026
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 25 тур
Далянь Йингбо
1 : 1
28.08.2026
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 24 тур
Чунцин Тунлянлун
0 : 1
23.08.2026
Далянь Йингбо
Китай. Суперлига, 18 тур
Шанхай Порт
1 : 1
19.08.2026
Далянь Йингбо
Китай. Суперлига, 23 тур
Юньнань Юкунь
3 : 1
15.08.2026
Далянь Йингбо
Китай. Суперлига, 22 тур
Далянь Йингбо
1 : 0
08.08.2026
Ляонин Тиерен
Китай. Суперлига, 21 тур
Хэнань
1 : 1
31.07.2026
Далянь Йингбо
Китай. Суперлига, 20 тур
Чжэцзян Профешионал
3 : 2
26.07.2026
Далянь Йингбо
Китай. Суперлига, 19 тур
Далянь Йингбо
3 : 1
18.07.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 17 тур
Далянь Йингбо
3 : 2
04.07.2026
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 16 тур
Далянь Йингбо
1 : 4
28.06.2026
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 15 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
1 : 0
31.05.2026
Далянь Йингбо
Китай. Суперлига, 14 тур
Далянь Йингбо
2 : 0
23.05.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 13 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
1 : 1
19.05.2026
Далянь Йингбо
Китай. Суперлига, 12 тур
Далянь Йингбо
2 : 3
15.05.2026
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 11 тур
Циндао Хайню
3 : 1
10.05.2026
Далянь Йингбо
Китай. Суперлига, 10 тур
Бейджин Гуоань
3 : 0
06.05.2026
Далянь Йингбо
Китай. Суперлига, 9 тур
Далянь Йингбо
1 : 0
01.05.2026
Чунцин Тунлянлун
Китай. Суперлига, 8 тур
Далянь Йингбо
1 : 3
26.04.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 7 тур
Ляонин Тиерен
0 : 1
22.04.2026
Далянь Йингбо
Китай. Суперлига, 6 тур
Далянь Йингбо
2 : 1
18.04.2026
Хэнань
Китай. Суперлига, 5 тур
Далянь Йингбо
3 : 0
10.04.2026
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 4 тур
Шаньдун Тайшань
1 : 2
04.04.2026
Далянь Йингбо
Китай. Суперлига, 3 тур
Далянь Йингбо
1 : 0
20.03.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 2 тур
Ухань Три Таунс
4 : 1
13.03.2026
Далянь Йингбо
Китай. Суперлига, 1 тур
Шанхай Шэньхуа
5 : 3
07.03.2026
Далянь Йингбо
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