Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Магнус Мар Эйнарссон - статистика

Афтурелдинг
Исландия
13 февраля 1989 (37)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Афтурелдинг
26
6
12
8
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
Акранес
1 : 0
25.10.2025
Афтурелдинг
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
Афтурелдинг
1 : 1
19.10.2025
Вестри
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
КР Рейкьявик
2 : 2
04.10.2025
Афтурелдинг
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
Афтурелдинг
3 : 2
28.09.2025
Акурейри
Исландия. Лучший дивизион, 22 тур
Акранес
3 : 1
15.09.2025
Афтурелдинг
Исландия. Лучший дивизион, 21 тур
Афтурелдинг
1 : 2
31.08.2025
Хафнарфьордур
Исландия. Лучший дивизион, 20 тур
Валюр
4 : 3
26.08.2025
Афтурелдинг
Исландия. Лучший дивизион, 19 тур
Афтурелдинг
3 : 3
17.08.2025
Акурейри
Исландия. Лучший дивизион, 18 тур
КР Рейкьявик
2 : 1
11.08.2025
Афтурелдинг
Исландия. Лучший дивизион, 17 тур
Афтурелдинг
1 : 1
06.08.2025
Вестри
Исландия. Лучший дивизион, 16 тур
Стьярнан
4 : 1
28.07.2025
Афтурелдинг
Исландия. Лучший дивизион, 15 тур
Афтурелдинг
1 : 1
17.07.2025
Фрам
Исландия. Лучший дивизион, 14 тур
Афтурелдинг
2 : 2
03.07.2025
Брейдаблик
Исландия. Лучший дивизион, 13 тур
Викингур
2 : 1
29.06.2025
Афтурелдинг
Исландия. Лучший дивизион, 12 тур
ИБВ
1 : 2
23.06.2025
Афтурелдинг
Исландия. Лучший дивизион, 11 тур
Афтурелдинг
4 : 1
15.06.2025
Акранес
Исландия. Лучший дивизион, 10 тур
Хафнарфьордур
0 : 0
01.06.2025
Афтурелдинг
Исландия. Лучший дивизион, 9 тур
Афтурелдинг
0 : 2
29.05.2025
Валюр
Исландия. Лучший дивизион, 8 тур
Акурейри
1 : 0
24.05.2025
Афтурелдинг
Исландия. Лучший дивизион, 7 тур
Афтурелдинг
4 : 3
18.05.2025
КР Рейкьявик
Исландия. Лучший дивизион, 6 тур
Вестри
2 : 0
10.05.2025
Афтурелдинг
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
Афтурелдинг
3 : 0
05.05.2025
Стьярнан
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
Фрам
3 : 0
28.04.2025
Афтурелдинг
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Афтурелдинг
1 : 0
24.04.2025
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
Афтурелдинг
0 : 0
13.04.2025
ИБВ
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
Брейдаблик
2 : 0
05.04.2025
Афтурелдинг
Главные новости
«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
17:40
Романцев предположил, почему Карпин не вызвал Глушенкова в сборную России
17:35
1
Реакция Пирса Моргана на уход Роналду из сборной Португалии
16:51
Шварц высказался о возможном переходе Миранчука в «Локомотив»
16:30
2
Президент Португалии отреагировал на уход Роналду из сборной
16:16
Прояснилась ситуация с прощальным матчем Роналду
15:53
1
Карпукас объяснил, почему выбрал «Зенит», а не «Краснодар»
15:45
14
Фото«Барселона» продлила контракт с Рафиньей
15:31
«Бесполезное сухое полено»: Губерниев прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:16
15
Фаны «Галатасарая» изобразили Батракова советским маршалом на фоне Кремля
14:27
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+