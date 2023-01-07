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    Пол Инс - статистика

    Тренер
    Имя Пол
    Фамилия Инс
    Команда Рединг
    Гражданство Англия
    Дата рождения 21 октября 1967
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    15.03.2023 Блэкберн 2 : 1 Рединг Англия. Чемпионшип, 37 тур
    18.03.2023 Рединг 1 : 1 Халл Сити Англия. Чемпионшип, 38 тур
    01.04.2023 Бристоль Сити 1 : 1 Рединг Англия. Чемпионшип, 39 тур
    07.04.2023 Рединг 1 : 1 Бирмингем Сити Англия. Чемпионшип, 40 тур
    10.04.2023 Престон 2 : 1 Рединг Англия. Чемпионшип, 41 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Рединг 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    07.01.2023 Рединг 2 : 0 Уотфорд
    28.01.2023 Манчестер Юнайтед 3 : 1 Рединг
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