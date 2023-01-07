Пол Инс - статистика
Тренер
|Имя
|Пол
|Фамилия
|Инс
|Команда
|Рединг
|Гражданство
|Англия
|Дата рождения
|21 октября 1967
|Имя
|Пол
|Фамилия
|Инс
|Команда
|Рединг
|Гражданство
|Англия
|Дата рождения
|21 октября 1967
|Дата
|Матч
|Турнир
|15.03.2023
|Блэкберн
|2 : 1
|Рединг
|Англия. Чемпионшип, 37 тур
|18.03.2023
|Рединг
|1 : 1
|Халл Сити
|Англия. Чемпионшип, 38 тур
|01.04.2023
|Бристоль Сити
|1 : 1
|Рединг
|Англия. Чемпионшип, 39 тур
|07.04.2023
|Рединг
|1 : 1
|Бирмингем Сити
|Англия. Чемпионшип, 40 тур
|10.04.2023
|Престон
|2 : 1
|Рединг
|Англия. Чемпионшип, 41 тур