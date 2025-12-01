Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Артуро Вилласанти - статистика

Тембетари
Парагвай
13 мая 1985 (41)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Тембетари
44
6
23
15
Парагвай. Примера, 22 тур
Тембетари
0 : 2
01.12.2025
Серро Портеньо
Парагвай. Примера, 21 тур
Спортиво Триниденс
1 : 1
20.11.2025
Тембетари
Парагвай. Примера, 20 тур
Тембетари
0 : 2
11.11.2025
Насьональ
Парагвай. Примера, 19 тур
2 де Майо
0 : 1
01.11.2025
Тембетари
Парагвай. Примера, 18 тур
Тембетари
1 : 1
25.10.2025
Спортиво Лукеньо
Парагвай. Примера, 17 тур
Генерал Кабальеро
1 : 1
17.10.2025
Тембетари
Парагвай. Примера, 16 тур
Тембетари
2 : 1
12.10.2025
Либертад
Парагвай. Примера, 15 тур
Гуарани
1 : 0
05.10.2025
Тембетари
Парагвай. Примера, 14 тур
Тембетари
0 : 2
30.09.2025
Олимпия
Парагвай. Примера, 13 тур
Депортиво Реколета
3 : 1
20.09.2025
Тембетари
Парагвай. Примера, 11 тур
Серро Портеньо
1 : 1
18.09.2025
Тембетари
Парагвай. Примера, 12 тур
Тембетари
2 : 3
12.09.2025
Спортиво Амелиано
Парагвай. Примера, 10 тур
Тембетари
3 : 0
29.08.2025
Спортиво Триниденс
Парагвай. Примера, 9 тур
Насьональ
1 : 1
23.08.2025
Тембетари
Парагвай. Примера, 8 тур
Тембетари
1 : 1
15.08.2025
2 де Майо
Парагвай. Примера, 7 тур
Спортиво Лукеньо
5 : 1
10.08.2025
Тембетари
Парагвай. Примера, 6 тур
Тембетари
0 : 1
06.08.2025
Генерал Кабальеро
Парагвай. Примера, 5 тур
Либертад
3 : 1
01.08.2025
Тембетари
Парагвай. Примера, 4 тур
Тембетари
0 : 1
28.07.2025
Гуарани
Парагвай. Примера, 3 тур
Олимпия
3 : 1
20.07.2025
Тембетари
Парагвай. Примера, 2 тур
Тембетари
2 : 3
15.07.2025
Депортиво Реколета
Парагвай. Примера, 1 тур
Спортиво Амелиано
1 : 0
08.07.2025
Тембетари
Парагвай. Примера, 22 тур
Тембетари
1 : 6
01.06.2025
Серро Портеньо
Парагвай. Примера, 21 тур
Спортиво Амелиано
2 : 0
26.05.2025
Тембетари
Парагвай. Примера, 20 тур
Тембетари
1 : 2
22.05.2025
Гуарани
Парагвай. Примера, 19 тур
Депортиво Реколета
1 : 1
16.05.2025
Тембетари
Парагвай. Примера, 18 тур
Тембетари
1 : 2
10.05.2025
Насьональ
Парагвай. Примера, 17 тур
Либертад
0 : 0
05.05.2025
Тембетари
Парагвай. Примера, 16 тур
Тембетари
1 : 1
26.04.2025
2 де Майо
Парагвай. Примера, 15 тур
Генерал Кабальеро
0 : 1
21.04.2025
Тембетари
Парагвай. Примера, 14 тур
Тембетари
0 : 1
17.04.2025
Олимпия
Парагвай. Примера, 13 тур
Спортиво Триниденс
1 : 1
11.04.2025
Тембетари
Парагвай. Примера, 12 тур
Тембетари
1 : 1
06.04.2025
Спортиво Лукеньо
Парагвай. Примера, 11 тур
Серро Портеньо
1 : 0
29.03.2025
Тембетари
Парагвай. Примера, 10 тур
Тембетари
1 : 0
25.03.2025
Спортиво Амелиано
Парагвай. Примера, 9 тур
Гуарани
0 : 0
15.03.2025
Тембетари
Парагвай. Примера, 8 тур
Тембетари
2 : 3
09.03.2025
Депортиво Реколета
Парагвай. Примера, 7 тур
Насьональ
1 : 0
02.03.2025
Тембетари
Парагвай. Примера, 6 тур
Тембетари
1 : 2
23.02.2025
Либертад
Парагвай. Примера, 5 тур
2 де Майо
1 : 1
14.02.2025
Тембетари
Парагвай. Примера, 4 тур
Тембетари
1 : 0
11.02.2025
Генерал Кабальеро
Парагвай. Примера, 3 тур
Олимпия
3 : 0
04.02.2025
Тембетари
Парагвай. Примера, 2 тур
Тембетари
2 : 2
29.01.2025
Спортиво Триниденс
Парагвай. Примера, 1 тур
Спортиво Лукеньо
1 : 1
25.01.2025
Тембетари
Главные новости
«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
17:40
Романцев предположил, почему Карпин не вызвал Глушенкова в сборную России
17:35
1
Реакция Пирса Моргана на уход Роналду из сборной Португалии
16:51
Шварц высказался о возможном переходе Миранчука в «Локомотив»
16:30
2
Президент Португалии отреагировал на уход Роналду из сборной
16:16
Прояснилась ситуация с прощальным матчем Роналду
15:53
1
Карпукас объяснил, почему выбрал «Зенит», а не «Краснодар»
15:45
14
Фото«Барселона» продлила контракт с Рафиньей
15:31
«Бесполезное сухое полено»: Губерниев прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:16
15
Фаны «Галатасарая» изобразили Батракова советским маршалом на фоне Кремля
14:27
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+