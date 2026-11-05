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Парагвай. Примера
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Депортиво Реколета
Хорхе Гонсалес
Статистика
Хорхе Гонсалес - статистика
Депортиво Реколета
Парагвай
6 мая 1975 (51), Асунсьон
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Парагвай. Примера, 18 тур
Олимпия
4 : 1
05.11.2026
Депортиво Реколета
Парагвай. Примера, 17 тур
Депортиво Реколета
3 : 0
31.10.2026
Спортиво Амелиано
Парагвай. Примера, 16 тур
2 де Майо
1 : 1
25.10.2026
Депортиво Реколета
Парагвай. Примера, 15 тур
Депортиво Реколета
1 : 0
17.10.2026
Рубио Нью
Парагвай. Примера, 14 тур
Насьональ
0 : 0
13.10.2026
Депортиво Реколета
Статистика по турнирам
Копа Судамерикана 2026
Парагвай. Примера 2026
Парагвай. Примера 2025
Команда
И
В
П
Н
Депортиво Реколета
9
1
2
6
Копа Судамерикана, 1/8 финала
Депортиво Реколета
0 : 4
19.08.2026
Бока Хуниорс
Копа Судамерикана, 1/8 финала
Бока Хуниорс
3 : 1
12.08.2026
Депортиво Реколета
Копа Судамерикана, 6 тур
Сан-Лоренсо
0 : 1
27.05.2026
Депортиво Реколета
Копа Судамерикана, 5 тур
Депортиво
2 : 2
20.05.2026
Депортиво Реколета
Копа Судамерикана, 4 тур
Депортиво Реколета
1 : 1
06.05.2026
Сантос
Копа Судамерикана, 3 тур
Депортиво Реколета
0 : 0
29.04.2026
Депортиво
Копа Судамерикана, 2 тур
Сантос
1 : 1
15.04.2026
Депортиво Реколета
Копа Судамерикана, 1 тур
Депортиво Реколета
1 : 1
09.04.2026
Сан-Лоренсо
Копа Судамерикана, 1 раунд
Насьональ
1 : 1
06.03.2026
Депортиво Реколета
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