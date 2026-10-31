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Фил Браун - статистика

Саутенд Юнайтед
Англия
30 мая 1959 (67)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Англия. Национальная лига, 16 тур
Уилдстон
3 : 2
31.10.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Уэртинг
3 : 3
27.10.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 14 тур
Саутенд Юнайтед
2 : 2
24.10.2026
Галифакс
Англия. Национальная лига, 13 тур
Бостон Юнайтед
1 : 2
10.10.2026
Саутенд Юнайтед
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Саутенд Юнайтед
16
8
3
5
Англия. Национальная лига, 16 тур
Уилдстон
3 : 2
31.10.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Уэртинг
3 : 3
27.10.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 14 тур
Саутенд Юнайтед
2 : 2
24.10.2026
Галифакс
Англия. Национальная лига, 13 тур
Бостон Юнайтед
1 : 2
10.10.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 12 тур
Саутенд Юнайтед
3 : 1
03.10.2026
Файлд
Англия. Национальная лига, 11 тур
Истли
1 : 1
30.09.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 10 тур
Саутенд Юнайтед
2 : 4
26.09.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 9 тур
Гейтсхед
1 : 6
19.09.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 8 тур
Саутенд Юнайтед
3 : 1
15.09.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 7 тур
Карлайл Юнайтед
2 : 2
12.09.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 6 тур
Саутенд Юнайтед
3 : 2
05.09.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 5 тур
Уокинг
1 : 1
31.08.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 4 тур
Саутенд Юнайтед
1 : 3
28.08.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 3 тур
Солихалл Мурс
1 : 3
22.08.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 2 тур
Саутенд Юнайтед
1 : 0
15.08.2026
Сканторп Юнайтед
Англия. Национальная лига, 1 тур
Алтричем
1 : 3
08.08.2026
Саутенд Юнайтед
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