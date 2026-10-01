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Хосе Лана
Статистика
Хосе Лана - статистика
Сирия
Испания
1 февраля 1975 (51)
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И
В
П
Н
Сирия
3
0
2
1
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
4 : 1
01.10.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
1 : 1
27.09.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь
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