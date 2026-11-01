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Лига 1 2025/2026
Команды
Анжер
Александр Дюже
Статистика
Александр Дюже - статистика
Анжер
Франция
8 января 1976 (50)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2026/2027
Франция. Кубок 2025/2026
Франция. Лига 1 2025/2026
Франция. Кубок 2024/2025
Франция. Лига 1 2024/2025
Команда
И
В
П
Н
Анжер
9
2
5
2
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 5 тур
Анжер
2 : 0
19.09.2026
Труа
Франция. Лига 1, 4 тур
Гавр
0 : 0
12.09.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 3 тур
Анжер
1 : 2
06.09.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 2 тур
Осер
1 : 3
29.08.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 1 тур
Анжер
0 : 2
23.08.2026
Лилль
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