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ЮАР. Премьершип
Команды
Ламонтвиль Голден Эрроуз
Мабхути Хеньеза
Статистика
Мабхути Хеньеза - статистика
Ламонтвиль Голден Эрроуз
ЮАР
17 июня 1982 (44)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
ЮАР. Премьершип 2025/2026
ЮАР. Премьершип 2024/2025
Команда
И
В
П
Н
Ламонтвиль Голден Эрроуз
30
11
11
8
ЮАР. Премьершип, 30 тур
Ламонтвиль Голден Эрроуз
0 : 0
23.05.2026
ТС Гэлакси
ЮАР. Премьершип, 29 тур
Чиппа Юнайтед
0 : 2
16.05.2026
Ламонтвиль Голден Эрроуз
ЮАР. Премьершип, 28 тур
Ламонтвиль Голден Эрроуз
0 : 0
09.05.2026
Полокване Сити
ЮАР. Премьершип, 27 тур
АмаЗулу
1 : 1
06.05.2026
Ламонтвиль Голден Эрроуз
ЮАР. Премьершип, 26 тур
Ламонтвиль Голден Эрроуз
0 : 0
24.04.2026
Сивелеле
ЮАР. Премьершип, 25 тур
Орбит Колледж
1 : 2
18.04.2026
Ламонтвиль Голден Эрроуз
ЮАР. Премьершип, 24 тур
Ламонтвиль Голден Эрроуз
1 : 0
11.04.2026
Дурбан Сити
ЮАР. Премьершип, 23 тур
Орландо Пайретс
5 : 0
07.04.2026
Ламонтвиль Голден Эрроуз
ЮАР. Премьершип, 22 тур
Ламонтвиль Голден Эрроуз
1 : 0
22.03.2026
Сехухуне
ЮАР. Премьершип, 16 тур
Ламонтвиль Голден Эрроуз
1 : 1
18.03.2026
Стелленбос
ЮАР. Премьершип, 21 тур
Марумо Галлантс
1 : 2
14.03.2026
Ламонтвиль Голден Эрроуз
ЮАР. Премьершип, 20 тур
Мамелоди Сандаунс
2 : 1
04.03.2026
Ламонтвиль Голден Эрроуз
ЮАР. Премьершип, 19 тур
Ламонтвиль Голден Эрроуз
0 : 0
28.02.2026
Чиппа Юнайтед
ЮАР. Премьершип, 18 тур
Магеси
0 : 2
13.02.2026
Ламонтвиль Голден Эрроуз
ЮАР. Премьершип, 17 тур
Ричардс-Бэй
2 : 2
30.01.2026
Ламонтвиль Голден Эрроуз
ЮАР. Премьершип, 14 тур
Кайзер Чифс
1 : 0
20.01.2026
Ламонтвиль Голден Эрроуз
ЮАР. Премьершип, 15 тур
Ламонтвиль Голден Эрроуз
0 : 1
02.12.2025
АмаЗулу
ЮАР. Премьершип, 13 тур
ТС Гэлакси
2 : 1
23.11.2025
Ламонтвиль Голден Эрроуз
ЮАР. Премьершип, 12 тур
Ламонтвиль Голден Эрроуз
1 : 3
05.11.2025
Орландо Пайретс
ЮАР. Премьершип, 11 тур
Ламонтвиль Голден Эрроуз
4 : 0
02.11.2025
Марумо Галлантс
ЮАР. Премьершип, 10 тур
Стелленбос
4 : 3
22.10.2025
Ламонтвиль Голден Эрроуз
ЮАР. Премьершип, 9 тур
Ламонтвиль Голден Эрроуз
3 : 0
27.09.2025
Орбит Колледж
ЮАР. Премьершип, 8 тур
Ламонтвиль Голден Эрроуз
1 : 0
24.09.2025
Мамелоди Сандаунс
ЮАР. Премьершип, 7 тур
Сехухуне
1 : 0
20.09.2025
Ламонтвиль Голден Эрроуз
ЮАР. Премьершип, 6 тур
Полокване Сити
2 : 1
17.09.2025
Ламонтвиль Голден Эрроуз
ЮАР. Премьершип, 5 тур
Ламонтвиль Голден Эрроуз
0 : 1
30.08.2025
Кайзер Чифс
ЮАР. Премьершип, 4 тур
Ламонтвиль Голден Эрроуз
2 : 1
27.08.2025
Магеси
ЮАР. Премьершип, 3 тур
Дурбан Сити
1 : 1
19.08.2025
Ламонтвиль Голден Эрроуз
ЮАР. Премьершип, 2 тур
Ламонтвиль Голден Эрроуз
1 : 0
13.08.2025
Ричардс-Бэй
ЮАР. Премьершип, 1 тур
Сивелеле
3 : 1
09.08.2025
Ламонтвиль Голден Эрроуз
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