Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 25 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 24 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 22 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 20 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 19 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 18 тур