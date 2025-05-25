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Оливье Бодри - статистика

Беттембург
Франция
13 апреля 1970 (56)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Беттембург
30
7
21
2
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Дюделанж
5 : 0
25.05.2025
Беттембург
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Беттембург
2 : 0
18.05.2025
Фола
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
УНА Штрассен
3 : 0
11.05.2025
Беттембург
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Беттембург
0 : 0
04.05.2025
Расинг
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Вильц
3 : 2
27.04.2025
Беттембург
Люксембург. Национальный дивизион, 25 тур
Беттембург
1 : 2
19.04.2025
Роданж
Люксембург. Национальный дивизион, 24 тур
Дифферданж
1 : 0
12.04.2025
Беттембург
Люксембург. Национальный дивизион, 23 тур
Беттембург
1 : 2
06.04.2025
Виктория Роспорт
Люксембург. Национальный дивизион, 8 тур
Хостерт
1 : 3
30.03.2025
Беттембург
Люксембург. Национальный дивизион, 21 тур
Женесс
5 : 1
16.03.2025
Беттембург
Люксембург. Национальный дивизион, 20 тур
Беттембург
2 : 1
09.03.2025
Мондерканж
Люксембург. Национальный дивизион, 19 тур
Свифт
1 : 0
02.03.2025
Беттембург
Люксембург. Национальный дивизион, 18 тур
Беттембург
1 : 3
23.02.2025
Унион Тетус Петанж
Люксембург. Национальный дивизион, 17 тур
Прогрес
1 : 0
16.02.2025
Беттембург
Люксембург. Национальный дивизион, 16 тур
Беттембург
1 : 2
09.02.2025
Мондорф-ле-Бен
Люксембург. Национальный дивизион, 15 тур
Фола
0 : 2
08.12.2024
Беттембург
Люксембург. Национальный дивизион, 14 тур
Беттембург
0 : 4
01.12.2024
УНА Штрассен
Люксембург. Национальный дивизион, 13 тур
Расинг
1 : 0
23.11.2024
Беттембург
Люксембург. Национальный дивизион, 12 тур
Беттембург
0 : 1
03.11.2024
Вильц
Люксембург. Национальный дивизион, 11 тур
Роданж
1 : 2
27.10.2024
Беттембург
Люксембург. Национальный дивизион, 10 тур
Беттембург
0 : 3
20.10.2024
Дифферданж
Люксембург. Национальный дивизион, 9 тур
Виктория Роспорт
1 : 1
29.09.2024
Беттембург
Люксембург. Национальный дивизион, 22 тур
Беттембург
2 : 4
25.09.2024
Хостерт
Люксембург. Национальный дивизион, 7 тур
Беттембург
1 : 2
22.09.2024
Женесс
Люксембург. Национальный дивизион, 6 тур
Мондерканж
0 : 2
15.09.2024
Беттембург
Люксембург. Национальный дивизион, 5 тур
Беттембург
3 : 0
01.09.2024
Свифт
Люксембург. Национальный дивизион, 4 тур
Унион Тетус Петанж
4 : 0
25.08.2024
Беттембург
Люксембург. Национальный дивизион, 3 тур
Беттембург
1 : 3
18.08.2024
Прогрес
Люксембург. Национальный дивизион, 2 тур
Мондорф-ле-Бен
1 : 0
11.08.2024
Беттембург
Люксембург. Национальный дивизион, 1 тур
Беттембург
0 : 2
04.08.2024
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