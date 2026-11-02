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Франция. Лига 2
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Пабло Корреа
Статистика
Пабло Корреа - статистика
Нанси
Уругвай
14 марта 1967 (59)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Статистика по турнирам
Франция. Лига 2 2026/2027
Франция. Кубок 2025/2026
Франция. Лига 2 2025/2026
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Команда
И
В
П
Н
Нанси
11
6
3
2
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 7 тур
Родез
3 : 4
18.09.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 6 тур
Нанси
1 : 2
11.09.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 5 тур
Нант
1 : 0
07.09.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 4 тур
Нанси
2 : 0
28.08.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 3 тур
По
0 : 0
21.08.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 2 тур
Нанси
0 : 1
14.08.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 1 тур
Булонь
0 : 0
08.08.2026
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