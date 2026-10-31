Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Александер Энде - статистика

Ферль
Германия
19 сентября 1979 (47)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ферль
1 : 4
31.10.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Виктория
3 : 1
24.10.2026
Ферль
Германия. Третья Лига, 10 тур
Хоффенхайм II
2 : 1
18.10.2026
Ферль
Германия. Третья Лига, 9 тур
Ферль
2 : 2
14.10.2026
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 8 тур
Фортуна
2 : 2
11.10.2026
Ферль
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Ферль
12
3
6
3
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ферль
1 : 4
31.10.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Виктория
3 : 1
24.10.2026
Ферль
Германия. Третья Лига, 10 тур
Хоффенхайм II
2 : 1
18.10.2026
Ферль
Германия. Третья Лига, 9 тур
Ферль
2 : 2
14.10.2026
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 8 тур
Фортуна
2 : 2
11.10.2026
Ферль
Германия. Третья Лига, 7 тур
Ферль
2 : 1
18.09.2026
Вюрцбургер Кикерс
Германия. Третья Лига, 6 тур
Сонненхоф Гросаспах
1 : 1
15.09.2026
Ферль
Германия. Третья Лига, 5 тур
Ферль
2 : 1
12.09.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 4 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 1
05.09.2026
Ферль
Германия. Третья Лига, 3 тур
Ферль
1 : 2
29.08.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 2 тур
Ферль
2 : 4
15.08.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 1 тур
Алемания
4 : 1
09.08.2026
Ферль
Главные новости
Шварц высказался о возможном переходе Миранчука в «Локомотив»
16:30
1
Президент Португалии отреагировал на уход Роналду из сборной
16:16
Прояснилась ситуация с прощальным матчем Роналду
15:53
1
Карпукас объяснил, почему выбрал «Зенит», а не «Краснодар»
15:45
7
Фото«Барселона» продлила контракт с Рафиньей
15:31
«Бесполезное сухое полено»: Губерниев прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:16
10
Фаны «Галатасарая» изобразили Батракова советским маршалом на фоне Кремля
14:27
7
ФотоСимволическая сборная 13-го тура РПЛ по версии Радимова
14:05
13
Полное заявление Роналду о завершении карьеры в сборной Португалии
13:58
8
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 4-го тура общего этапа
13:41
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+