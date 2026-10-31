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Италия. Серия B
Команды
Мантова
Давиде Поссанзини
Статистика
Давиде Поссанзини - статистика
Мантова
Италия
9 февраля 1976 (50)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия В, 10 тур
Модена
1 : 1
31.10.2026
Мантова
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 8 тур
Виртус Энтелла
0 : 1
24.10.2026
Мантова
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 6 тур
Катанцаро
1 : 3
11.10.2026
Мантова
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2026/2027
Италия. Кубок 2025/2026
Италия. Серия В 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия В 2024/2025
Команда
И
В
П
Н
Мантова
10
5
2
3
Италия. Серия В, 10 тур
Модена
1 : 1
31.10.2026
Мантова
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 8 тур
Виртус Энтелла
0 : 1
24.10.2026
Мантова
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 6 тур
Катанцаро
1 : 3
11.10.2026
Мантова
Италия. Серия В, 5 тур
Мантова
2 : 2
20.09.2026
Пиза
Италия. Серия В, 4 тур
Мантова
2 : 0
13.09.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 3 тур
Чезена
1 : 1
06.09.2026
Мантова
Италия. Серия В, 2 тур
Мантова
3 : 1
30.08.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 1 тур
Каррарезе
1 : 2
22.08.2026
Мантова
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