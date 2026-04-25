Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Анджело Хэрроп - статистика

Брейнтри Таун
Англия
7 июня 1988 (38)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Брейнтри Таун
46
8
26
12
Англия. Национальная лига, 46 тур
Тамуорт
5 : 1
25.04.2026
Брейнтри Таун
Англия. Национальная лига, 45 тур
Брейнтри Таун
1 : 2
18.04.2026
Рочдейл
Англия. Национальная лига, 44 тур
Форест Грин
3 : 1
11.04.2026
Брейнтри Таун
Англия. Национальная лига, 43 тур
Брейнтри Таун
0 : 0
06.04.2026
Уокинг
Англия. Национальная лига, 42 тур
Саутенд Юнайтед
3 : 2
03.04.2026
Брейнтри Таун
Англия. Национальная лига, 41 тур
Брейнтри Таун
1 : 2
28.03.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 40 тур
Брэкли Таун
1 : 1
24.03.2026
Брейнтри Таун
Англия. Национальная лига, 39 тур
Брейнтри Таун
2 : 3
21.03.2026
Сканторп Юнайтед
Англия. Национальная лига, 38 тур
Моркамб
1 : 1
14.03.2026
Брейнтри Таун
Англия. Национальная лига, 37 тур
Брейнтри Таун
1 : 4
07.03.2026
Уилдстон
Англия. Национальная лига, 31 тур
Гейтсхед
1 : 0
04.03.2026
Брейнтри Таун
Англия. Национальная лига, 36 тур
Труро Сити
2 : 3
28.02.2026
Брейнтри Таун
Англия. Национальная лига, 35 тур
Брейнтри Таун
1 : 2
25.02.2026
Олдершот
Англия. Национальная лига, 34 тур
Алтричем
2 : 1
21.02.2026
Брейнтри Таун
Англия. Национальная лига, 33 тур
Брейнтри Таун
0 : 0
14.02.2026
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 32 тур
Саттон Юнайтед
1 : 1
11.02.2026
Брейнтри Таун
Англия. Национальная лига, 30 тур
Брейнтри Таун
2 : 1
31.01.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 29 тур
Йорк Сити
5 : 0
24.01.2026
Брейнтри Таун
Англия. Национальная лига, 27 тур
Брейнтри Таун
0 : 3
17.01.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 28 тур
Брейнтри Таун
0 : 0
10.01.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 26 тур
Йовил
3 : 1
03.01.2026
Брейнтри Таун
Англия. Национальная лига, 25 тур
Уокинг
0 : 1
30.12.2025
Брейнтри Таун
Англия. Национальная лига, 24 тур
Брейнтри Таун
0 : 1
26.12.2025
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 23 тур
Брейнтри Таун
0 : 0
21.12.2025
Хартлпул Юнайтед
Англия. Национальная лига, 22 тур
Галифакс
4 : 0
06.12.2025
Брейнтри Таун
Англия. Национальная лига, 21 тур
Брейнтри Таун
1 : 0
29.11.2025
Моркамб
Англия. Национальная лига, 20 тур
Сканторп Юнайтед
1 : 1
22.11.2025
Брейнтри Таун
Англия. Национальная лига, 19 тур
Брейнтри Таун
2 : 0
15.11.2025
Труро Сити
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уилдстон
1 : 0
08.11.2025
Брейнтри Таун
Англия. Национальная лига, 17 тур
Брейнтри Таун
0 : 1
05.11.2025
Брэкли Таун
Англия. Национальная лига, 16 тур
Брейнтри Таун
0 : 0
25.10.2025
Алтричем
Англия. Национальная лига, 15 тур
Солихалл Мурс
2 : 0
18.10.2025
Брейнтри Таун
Англия. Национальная лига, 14 тур
Брейнтри Таун
0 : 0
04.10.2025
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 13 тур
Олдершот
1 : 1
30.09.2025
Брейнтри Таун
Англия. Национальная лига, 12 тур
Брейнтри Таун
1 : 2
27.09.2025
Гейтсхед
Англия. Национальная лига, 11 тур
Бостон Юнайтед
2 : 0
24.09.2025
Брейнтри Таун
Англия. Национальная лига, 10 тур
Истли
1 : 3
20.09.2025
Брейнтри Таун
Англия. Национальная лига, 9 тур
Брейнтри Таун
2 : 3
13.09.2025
Йорк Сити
Англия. Национальная лига, 8 тур
Рочдейл
2 : 0
06.09.2025
Брейнтри Таун
Англия. Национальная лига, 7 тур
Брейнтри Таун
1 : 2
02.09.2025
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 6 тур
Брейнтри Таун
0 : 0
30.08.2025
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 5 тур
Карлайл Юнайтед
5 : 0
25.08.2025
Брейнтри Таун
Англия. Национальная лига, 4 тур
Брейнтри Таун
1 : 0
23.08.2025
Йовил
Англия. Национальная лига, 3 тур
Борэм Вуд
2 : 1
20.08.2025
Брейнтри Таун
Англия. Национальная лига, 2 тур
Хартлпул Юнайтед
2 : 0
16.08.2025
Брейнтри Таун
Англия. Национальная лига, 1 тур
Брейнтри Таун
3 : 0
09.08.2025
Галифакс
Главные новости
Шварц высказался о возможном переходе Миранчука в «Локомотив»
16:30
Президент Португалии отреагировал на уход Роналду из сборной
16:16
Прояснилась ситуация с прощальным матчем Роналду
15:53
1
Карпукас объяснил, почему выбрал «Зенит», а не «Краснодар»
15:45
7
Фото«Барселона» продлила контракт с Рафиньей
15:31
«Бесполезное сухое полено»: Губерниев прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:16
9
Фаны «Галатасарая» изобразили Батракова советским маршалом на фоне Кремля
14:27
7
ФотоСимволическая сборная 13-го тура РПЛ по версии Радимова
14:05
13
Полное заявление Роналду о завершении карьеры в сборной Португалии
13:58
7
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 4-го тура общего этапа
13:41
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+