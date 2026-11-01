Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Карен Барсегян - статистика

Гандзасар
Армения
15 марта 1975 (51)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Арарат-Армения
3 : 0
01.11.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Пюник
3 : 0
23.10.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Гандзасар
1 : 2
16.10.2026
Сардарапат
Армения. Премьер-лига, 9 тур
Ван
2 : 0
10.10.2026
Гандзасар
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Гандзасар
12
1
11
0
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Арарат-Армения
3 : 0
01.11.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Пюник
3 : 0
23.10.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Гандзасар
1 : 2
16.10.2026
Сардарапат
Армения. Премьер-лига, 9 тур
Ван
2 : 0
10.10.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 8 тур
Гандзасар
0 : 3
18.09.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 7 тур
Гандзасар
0 : 2
12.09.2026
Арарат
Армения. Премьер-лига, 6 тур
Ноа
3 : 2
04.09.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 5 тур
Гандзасар
0 : 3
30.08.2026
БКМА Ереван
Армения. Премьер-лига, 4 тур
Алашкерт
3 : 0
21.08.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 3 тур
Гандзасар
0 : 1
14.08.2026
Ширак
Армения. Премьер-лига, 2 тур
Гандзасар
3 : 1
08.08.2026
Сюник
Армения. Премьер-лига, 1 тур
Гандзасар
3 : 4
01.08.2026
Арарат-Армения
Главные новости
Шварц высказался о возможном переходе Миранчука в «Локомотив»
16:30
Президент Португалии отреагировал на уход Роналду из сборной
16:16
Прояснилась ситуация с прощальным матчем Роналду
15:53
1
Карпукас объяснил, почему выбрал «Зенит», а не «Краснодар»
15:45
7
Фото«Барселона» продлила контракт с Рафиньей
15:31
«Бесполезное сухое полено»: Губерниев прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:16
9
Фаны «Галатасарая» изобразили Батракова советским маршалом на фоне Кремля
14:27
7
ФотоСимволическая сборная 13-го тура РПЛ по версии Радимова
14:05
13
Полное заявление Роналду о завершении карьеры в сборной Португалии
13:58
7
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 4-го тура общего этапа
13:41
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+