Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ЛЧ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Словения. Первая Лига
Команды
НК Нафта Лендава
Йозеф Босшик
Статистика
Йозеф Босшик - статистика
НК Нафта Лендава
Венгрия
2 августа 1987 (39)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Словения. Первая Лига, 14 тур
Целе
4 : 0
01.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 13 тур
НК Нафта Лендава
0 : 0
28.10.2026
Алюминий
Словения. Первая Лига, 12 тур
Мура 05
0 : 0
17.10.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 11 тур
НК Нафта Лендава
1 : 0
11.10.2026
Браво
Статистика по турнирам
Словения. Первая Лига 2026/2027
Словения. Первая Лига 2025/2026
Словения. Первая Лига 2024/2025
Команда
И
В
П
Н
НК Нафта Лендава
14
5
6
3
Словения. Первая Лига, 14 тур
Целе
4 : 0
01.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 13 тур
НК Нафта Лендава
0 : 0
28.10.2026
Алюминий
Словения. Первая Лига, 12 тур
Мура 05
0 : 0
17.10.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 11 тур
НК Нафта Лендава
1 : 0
11.10.2026
Браво
Словения. Первая Лига, 10 тур
Копер
2 : 0
19.09.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 9 тур
Бринье Гросуплье
1 : 2
11.09.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 8 тур
НК Нафта Лендава
3 : 1
04.09.2026
Радомлье
Словения. Первая Лига, 7 тур
НК Нафта Лендава
2 : 3
30.08.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 6 тур
Олимпия
1 : 0
21.08.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 5 тур
НК Нафта Лендава
1 : 3
15.08.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 4 тур
Алюминий
1 : 1
09.08.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 3 тур
НК Нафта Лендава
5 : 2
01.08.2026
Мура 05
Словения. Первая Лига, 2 тур
Браво
0 : 3
26.07.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 1 тур
НК Нафта Лендава
0 : 2
17.07.2026
Копер
Главные новости
Шварц высказался о возможном переходе Миранчука в «Локомотив»
16:30
Президент Португалии отреагировал на уход Роналду из сборной
16:16
Прояснилась ситуация с прощальным матчем Роналду
15:53
1
Карпукас объяснил, почему выбрал «Зенит», а не «Краснодар»
15:45
7
Фото
«Барселона» продлила контракт с Рафиньей
15:31
«Бесполезное сухое полено»: Губерниев прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:16
9
Фаны «Галатасарая» изобразили Батракова советским маршалом на фоне Кремля
14:27
7
Фото
Символическая сборная 13-го тура РПЛ по версии Радимова
14:05
13
Полное заявление Роналду о завершении карьеры в сборной Португалии
13:58
7
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 4-го тура общего этапа
13:41
5
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+