Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Славен Ковачевич - статистика

Единство
Черногория
17 июня 1980 (46)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Единство
37
7
26
4
Сербия. Суперлига, 7 тур
Раднички
3 : 1
24.05.2025
Единство
Сербия. Суперлига, 6 тур
Единство
0 : 3
18.05.2025
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 5 тур
Текстилак
2 : 3
10.05.2025
Единство
Сербия. Суперлига, 4 тур
Единство
1 : 0
04.05.2025
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 3 тур
Напредак
1 : 0
28.04.2025
Единство
Сербия. Суперлига, 2 тур
Единство
4 : 1
24.04.2025
Чукарички
Сербия. Суперлига, 1 тур
Железничар
3 : 1
14.04.2025
Единство
Сербия. Суперлига, 30 тур
Единство
0 : 0
06.04.2025
Напредак
Сербия. Суперлига, 29 тур
ОФК
3 : 0
30.03.2025
Единство
Сербия. Суперлига, 28 тур
Единство
2 : 2
14.03.2025
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 27 тур
Войводина
1 : 0
09.03.2025
Единство
Сербия. Суперлига, 26 тур
Единство
4 : 1
03.03.2025
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 25 тур
Спартак Сб
1 : 0
26.02.2025
Единство
Сербия. Суперлига, 24 тур
Единство
0 : 1
23.02.2025
Чукарички
Сербия. Суперлига, 23 тур
Раднички
1 : 4
16.02.2025
Единство
Сербия. Суперлига, 22 тур
Единство
0 : 1
09.02.2025
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 21 тур
ИМТ Белград
2 : 0
02.02.2025
Единство
Сербия. Суперлига, 20 тур
Единство
1 : 0
22.12.2024
Текстилак
Сербия. Суперлига, 16 тур
Единство
0 : 4
18.12.2024
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 19 тур
Железничар
6 : 0
14.12.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 18 тур
Единство
1 : 2
08.12.2024
Младост
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
3 : 0
30.11.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 15 тур
Напредак
2 : 1
10.11.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 14 тур
Единство
0 : 1
04.11.2024
ОФК
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички 1923
4 : 0
25.10.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 12 тур
Единство
1 : 1
19.10.2024
Войводина
Сербия. Суперлига, 11 тур
ТСЦ Бачка Топола
2 : 0
06.10.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 10 тур
Единство
2 : 0
29.09.2024
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 9 тур
Чукарички
2 : 1
21.09.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 8 тур
Единство
0 : 2
16.09.2024
Раднички
Сербия. Суперлига, 7 тур
Нови Пазар
3 : 1
31.08.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 6 тур
Единство
2 : 3
24.08.2024
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 5 тур
Текстилак
1 : 1
17.08.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 4 тур
Единство
0 : 1
11.08.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 3 тур
Младост
2 : 1
03.08.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 2 тур
Единство
0 : 4
27.07.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 1 тур
Црвена Звезда
4 : 0
20.07.2024
Единство
Главные новости
Шварц высказался о возможном переходе Миранчука в «Локомотив»
16:30
Президент Португалии отреагировал на уход Роналду из сборной
16:16
Прояснилась ситуация с прощальным матчем Роналду
15:53
1
Карпукас объяснил, почему выбрал «Зенит», а не «Краснодар»
15:45
7
Фото«Барселона» продлила контракт с Рафиньей
15:31
«Бесполезное сухое полено»: Губерниев прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:16
8
Фаны «Галатасарая» изобразили Батракова советским маршалом на фоне Кремля
14:27
7
ФотоСимволическая сборная 13-го тура РПЛ по версии Радимова
14:05
13
Полное заявление Роналду о завершении карьеры в сборной Португалии
13:58
7
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 4-го тура общего этапа
13:41
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+