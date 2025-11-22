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Китай. Суперлига
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Мэйчжоу Хакка
Милан Ристич
Статистика
Милан Ристич - статистика
Мэйчжоу Хакка
Сербия
10 июня 1981 (45)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Китай. Суперлига 2025
Китай. Суперлига 2024
Команда
И
В
П
Н
Мэйчжоу Хакка
30
5
19
6
Китай. Суперлига, 30 тур
Бейджин Гуоань
5 : 1
22.11.2025
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 29 тур
Мэйчжоу Хакка
2 : 2
01.11.2025
Далянь Йингбо
Китай. Суперлига, 28 тур
Мэйчжоу Хакка
1 : 4
24.10.2025
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 27 тур
Чэнду Жунчэн
3 : 1
17.10.2025
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 24 тур
Мэйчжоу Хакка
1 : 0
04.10.2025
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 26 тур
Шанхай Шэньхуа
6 : 1
26.09.2025
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 25 тур
Мэйчжоу Хакка
1 : 2
20.09.2025
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 23 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
2 : 0
31.08.2025
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 22 тур
Мэйчжоу Хакка
2 : 2
24.08.2025
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 21 тур
Чанчунь Ятай
1 : 0
16.08.2025
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 20 тур
Ухань Три Таунс
1 : 2
10.08.2025
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 19 тур
Мэйчжоу Хакка
2 : 4
02.08.2025
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 18 тур
Шаньдун Тайшань
3 : 0
27.07.2025
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 17 тур
Хэнань
1 : 1
19.07.2025
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 16 тур
Мэйчжоу Хакка
1 : 2
29.06.2025
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 15 тур
Мэйчжоу Хакка
0 : 4
25.06.2025
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 14 тур
Далянь Йингбо
1 : 0
13.06.2025
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 13 тур
Юньнань Юкунь
2 : 0
16.05.2025
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 12 тур
Мэйчжоу Хакка
0 : 4
10.05.2025
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 11 тур
Мэйчжоу Хакка
1 : 3
06.05.2025
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
3 : 1
02.05.2025
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
1 : 1
27.04.2025
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 8 тур
Мэйчжоу Хакка
3 : 0
20.04.2025
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 7 тур
Чжэцзян Профешионал
2 : 2
16.04.2025
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 6 тур
Мэйчжоу Хакка
1 : 3
11.04.2025
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 5 тур
Мэйчжоу Хакка
3 : 1
06.04.2025
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 4 тур
Шанхай Порт
2 : 1
02.04.2025
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 3 тур
Мэйчжоу Хакка
3 : 4
29.03.2025
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 2 тур
Мэйчжоу Хакка
2 : 1
01.03.2025
Хэнань
Китай. Суперлига, 1 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
2 : 2
23.02.2025
Мэйчжоу Хакка
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