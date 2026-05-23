Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Шимон Грабовски - статистика

Лехия
Польша
8 апреля 1981 (45)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Лехия
34
12
15
7
Польша. Экстракласа, 34 тур
Брук-Бет Термалица
3 : 2
23.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 33 тур
Лехия
1 : 2
17.05.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 32 тур
Видзев
3 : 1
09.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 31 тур
Радомяк
3 : 1
04.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 30 тур
Лехия
1 : 2
25.04.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 29 тур
Лехия
1 : 1
20.04.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 28 тур
Висла Плоцк
1 : 0
10.04.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 27 тур
Лехия
4 : 2
06.04.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 26 тур
Лехия
2 : 1
21.03.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 25 тур
ГКС Катовице
2 : 0
14.03.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 24 тур
Лехия
3 : 0
06.03.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 23 тур
Арка
2 : 2
27.02.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 22 тур
Лехия
0 : 2
23.02.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 21 тур
Мотор Люблин
2 : 3
15.02.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 20 тур
Лехия
1 : 1
06.02.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 19 тур
Лех
1 : 3
31.01.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 18 тур
Лехия
5 : 2
05.12.2025
Гурник
Польша. Экстракласа, 17 тур
Лехия
5 : 1
29.11.2025
Брук-Бет Термалица
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
2 : 2
22.11.2025
Лехия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Лехия
2 : 1
08.11.2025
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лехия
1 : 2
03.11.2025
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
2 : 1
26.10.2025
Лехия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
1 : 2
19.10.2025
Лехия
Польша. Экстракласа, 11 тур
Лехия
1 : 1
03.10.2025
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 10 тур
Корона
3 : 0
27.09.2025
Лехия
Польша. Экстракласа, 9 тур
Погонь
3 : 4
21.09.2025
Лехия
Польша. Экстракласа, 8 тур
Лехия
2 : 0
12.09.2025
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 7 тур
Ягеллония
2 : 0
31.08.2025
Лехия
Польша. Экстракласа, 6 тур
Лехия
1 : 0
24.08.2025
Арка
Польша. Экстракласа, 5 тур
Заглембе
6 : 2
15.08.2025
Лехия
Польша. Экстракласа, 4 тур
Лехия
3 : 3
11.08.2025
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 3 тур
Краковия
2 : 2
03.08.2025
Лехия
Польша. Экстракласа, 2 тур
Лехия
3 : 4
26.07.2025
Лех
Польша. Экстракласа, 1 тур
Гурник
2 : 1
20.07.2025
Лехия
Главные новости
Президент Португалии отреагировал на уход Роналду из сборной
16:16
Прояснилась ситуация с прощальным матчем Роналду
15:53
1
Карпукас объяснил, почему выбрал «Зенит», а не «Краснодар»
15:45
6
Фото«Барселона» продлила контракт с Рафиньей
15:31
«Бесполезное сухое полено»: Губерниев прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:16
8
Фаны «Галатасарая» изобразили Батракова советским маршалом на фоне Кремля
14:27
7
ФотоСимволическая сборная 13-го тура РПЛ по версии Радимова
14:05
12
Полное заявление Роналду о завершении карьеры в сборной Португалии
13:58
7
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 4-го тура общего этапа
13:41
3
⚡️ Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии
13:29
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+