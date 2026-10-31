Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Иван Мигаль - статистика

БАТЭ-2
Беларусь
19 марта 1985 (41)
Тренер
Статистика Новости
Матчи за последние 30 дней
Беларусь. Первая лига, 31 тур
БАТЭ-2
2 : 4
31.10.2026
Нива Долбизно
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Беларусь. Первая лига, 29 тур
БАТЭ-2
0 : 1
16.10.2026
Слуцк
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
БАТЭ-2
30
5
18
7
Беларусь. Первая лига, 31 тур
БАТЭ-2
2 : 4
31.10.2026
Нива Долбизно
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Беларусь. Первая лига, 29 тур
БАТЭ-2
0 : 1
16.10.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 27 тур
БАТЭ-2
1 : 1
02.10.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 26 тур
Слоним-2017
2 : 1
25.09.2026
БАТЭ-2
Беларусь. Первая лига, 25 тур
БАТЭ-2
0 : 3
20.09.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 24 тур
БАТЭ-2
3 : 1
12.09.2026
Юни Икс Лабс
Беларусь. Первая лига, 23 тур
Молодечно
3 : 0
04.09.2026
БАТЭ-2
Беларусь. Первая лига, 22 тур
БАТЭ-2
2 : 2
29.08.2026
Гомель-2
Беларусь. Первая лига, 21 тур
Орша
1 : 2
21.08.2026
БАТЭ-2
Беларусь. Первая лига, 20 тур
БАТЭ-2
5 : 3
16.08.2026
Волна Пинск
Беларусь. Первая лига, 19 тур
Сморгонь
2 : 0
10.08.2026
БАТЭ-2
Беларусь. Первая лига, 18 тур
БАТЭ-2
1 : 2
06.08.2026
Бумпром
Беларусь. Первая лига, 17 тур
БАТЭ-2
0 : 1
02.08.2026
Минск-2
Беларусь. Первая лига, 16 тур
Осиповичи
3 : 1
24.07.2026
БАТЭ-2
Беларусь. Первая лига, 15 тур
БАТЭ-2
1 : 4
11.07.2026
Лида
Беларусь. Первая лига, 14 тур
Нива Долбизно
5 : 0
04.07.2026
БАТЭ-2
Беларусь. Первая лига, 13 тур
БАТЭ-2
3 : 4
28.06.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 12 тур
Слуцк
2 : 0
21.06.2026
БАТЭ-2
Беларусь. Первая лига, 11 тур
БАТЭ-2
3 : 2
14.06.2026
Динамо-2 Минск
Беларусь. Первая лига, 10 тур
Островец
0 : 0
06.06.2026
БАТЭ-2
Беларусь. Первая лига, 9 тур
БАТЭ-2
2 : 5
01.06.2026
Слоним-2017
Беларусь. Первая лига, 8 тур
Солигорск
1 : 1
22.05.2026
БАТЭ-2
Беларусь. Первая лига, 7 тур
Юни Икс Лабс
1 : 1
17.05.2026
БАТЭ-2
Беларусь. Первая лига, 6 тур
БАТЭ-2
2 : 3
08.05.2026
Молодечно
Беларусь. Первая лига, 5 тур
Гомель-2
3 : 4
01.05.2026
БАТЭ-2
Беларусь. Первая лига, 4 тур
БАТЭ-2
1 : 2
25.04.2026
Орша
Беларусь. Первая лига, 3 тур
Волна Пинск
1 : 1
18.04.2026
БАТЭ-2
Беларусь. Первая лига, 2 тур
БАТЭ-2
1 : 1
10.04.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 1 тур
Бумпром
3 : 0
04.04.2026
БАТЭ-2
Главные новости
Прояснилась ситуация с прощальным матчем Роналду
15:53
Карпукас объяснил, почему выбрал «Зенит», а не «Краснодар»
15:45
4
Фото«Барселона» продлила контракт с Рафиньей
15:31
«Бесполезное сухое полено»: Губерниев прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:16
8
Фаны «Галатасарая» изобразили Батракова советским маршалом на фоне Кремля
14:27
6
ФотоСимволическая сборная 13-го тура РПЛ по версии Радимова
14:05
12
Полное заявление Роналду о завершении карьеры в сборной Португалии
13:58
7
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 4-го тура общего этапа
13:41
3
⚡️ Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии
13:29
6
Бубнов назвал игрока «Динамо», которого должен забрать «Зенит»
13:15
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+