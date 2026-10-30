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Узбекистан. Суперлига
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Согдиана
Улугбек Бакаев
Статистика
Улугбек Бакаев - статистика
Согдиана
Узбекистан
28 ноября 1978 (47)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Узбекистан. Суперлига, 26 тур
Согдиана
1 : 1
30.10.2026
Бухара
Узбекистан. Суперлига, 25 тур
Насаф
2 : 1
24.10.2026
Согдиана
Узбекистан. Кубок, 1/4 финала
Согдиана
1 : 2
20.10.2026
Андижан
Узбекистан. Суперлига, 24 тур
Бунедкор
1 : 1
16.10.2026
Согдиана
Узбекистан. Суперлига, 23 тур
Согдиана
2 : 3
11.10.2026
Локомотив Ташкент
Статистика по турнирам
Узбекистан. Кубок 2026
Узбекистан. Суперлига 2026
Узбекистан. Кубок 2025
Узбекистан. Суперлига 2025
Узбекистан. Кубок 2024
Команда
И
В
П
Н
Согдиана
1
0
1
0
Узбекистан. Кубок, 1/4 финала
Согдиана
1 : 2
20.10.2026
Андижан
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