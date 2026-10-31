Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Нильс Деринг - статистика

Веен
Германия
23 апреля 1980 (46)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ферль
1 : 4
31.10.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Веен
7 : 1
24.10.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
17.10.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 9 тур
Веен
3 : 0
14.10.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 8 тур
Ингольштадт
2 : 4
11.10.2026
Веен
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Веен
12
5
4
3
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ферль
1 : 4
31.10.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Веен
7 : 1
24.10.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
17.10.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 9 тур
Веен
3 : 0
14.10.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 8 тур
Ингольштадт
2 : 4
11.10.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 7 тур
Веен
1 : 4
20.09.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 6 тур
Фортуна
0 : 2
16.09.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 5 тур
Веен
0 : 1
13.09.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 4 тур
Ганза
1 : 1
05.09.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 3 тур
Веен
0 : 0
29.08.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 2 тур
Вюрцбургер Кикерс
4 : 0
14.08.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 1 тур
Веен
1 : 3
08.08.2026
Пройссен
Главные новости
Прояснилась ситуация с прощальным матчем Роналду
15:53
Карпукас объяснил, почему выбрал «Зенит», а не «Краснодар»
15:45
4
Фото«Барселона» продлила контракт с Рафиньей
15:31
«Бесполезное сухое полено»: Губерниев прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:16
8
Фаны «Галатасарая» изобразили Батракова советским маршалом на фоне Кремля
14:27
5
ФотоСимволическая сборная 13-го тура РПЛ по версии Радимова
14:05
11
Полное заявление Роналду о завершении карьеры в сборной Португалии
13:58
7
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 4-го тура общего этапа
13:41
3
⚡️ Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии
13:29
6
Бубнов назвал игрока «Динамо», которого должен забрать «Зенит»
13:15
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+