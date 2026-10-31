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Статистика
Клаудио Хиральдес - статистика
Сельта
Испания
24 февраля 1988 (38)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Лига Европы, 2 тур
Сельта
1 : 2
15.10.2026
Ювентус
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Лига Европы 2026/2027
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Примера 2025/2026
Лига Европы 2025/2026
Испания. Кубок 2024/2025
Испания. Примера 2024/2025
Испания. Примера 2023/2024
Команда
И
В
П
Н
Сельта
11
2
3
6
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 7 тур
Сельта
5 : 0
19.09.2026
Расинг
Испания. Примера, 5 тур
Сельта
1 : 1
13.09.2026
Малага
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
1 : 1
07.09.2026
Сельта
Испания. Примера, 6 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
03.09.2026
Сельта
Испания. Примера, 3 тур
Сельта
0 : 2
30.08.2026
Атлетик
Испания. Примера, 1 тур
Сельта
1 : 2
27.08.2026
Осасуна
Испания. Примера, 2 тур
Валенсия
0 : 0
22.08.2026
Сельта
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