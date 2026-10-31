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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Алексей Добровольский - статистика

Лида
Беларусь
15 апреля 1985 (41)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Юни Икс Лабс
1 : 3
31.10.2026
Лида
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Лида
1 : 0
24.10.2026
Молодечно
Беларусь. Первая лига, 29 тур
Гомель-2
0 : 1
18.10.2026
Лида
Беларусь. Первая лига, 28 тур
Лида
1 : 0
11.10.2026
Орша
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Лида
1
0
1
0
Беларусь. Кубок, 1/16 финала
Лида
0 : 4
18.07.2026
Торпедо-БелАЗ
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