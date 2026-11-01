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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Сергей Яскович - статистика

Волна Пинск
Беларусь
11 января 1972 (54)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Волна Пинск
1 : 0
01.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Бумпром
1 : 3
24.10.2026
Волна Пинск
Беларусь. Первая лига, 29 тур
Волна Пинск
1 : 4
18.10.2026
Минск-2
Беларусь. Первая лига, 28 тур
Осиповичи
1 : 1
10.10.2026
Волна Пинск
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Волна Пинск
1
0
1
0
Беларусь. Кубок, 1/16 финала
Волна Пинск
0 : 5
19.07.2026
Славия-Мозырь
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