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Александр Храпковский
Статистика
Александр Храпковский - статистика
Беларусь
12 марта 1975 (51)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Беларусь. Высшая лига 2025
Беларусь. Кубок 2024/2025
Беларусь. Первая лига 2024
Команда
И
В
П
Н
Молодечно
7
0
7
0
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Молодечно
0 : 2
02.05.2025
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Ислочь
4 : 0
27.04.2025
Молодечно
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Молодечно
0 : 4
19.04.2025
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Минск
3 : 2
13.04.2025
Молодечно
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Молодечно
0 : 1
05.04.2025
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Славия-Мозырь
4 : 1
28.03.2025
Молодечно
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Неман
3 : 0
15.03.2025
Молодечно
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