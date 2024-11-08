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Оренбург (мол)
Владимир Волков
Статистика
Владимир Волков - статистика
Оренбург (мол)
Россия
21 мая 1960 (66)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. МФЛ 2024
Команда
И
В
П
Н
Оренбург (мол)
23
3
16
4
Россия. МФЛ, 10 тур
Оренбург (мол)
0 : 1
08.11.2024
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Строгино (мол)
3 : 1
01.11.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 1
25.10.2024
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Мастер-Сатурн
1 : 3
18.10.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Оренбург (мол)
2 : 0
04.10.2024
Балтика (мол)
Россия. МФЛ, 5 тур
Рубин (мол)
3 : 1
27.09.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 18 тур
Оренбург (мол)
0 : 4
09.08.2024
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 17 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
02.08.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 16 тур
Оренбург (мол)
1 : 1
26.07.2024
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 14 тур
Оренбург (мол)
2 : 2
12.07.2024
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 13 тур
Динамо (мол)
3 : 2
05.07.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 12 тур
Оренбург (мол)
1 : 2
28.06.2024
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 11 тур
Факел (мол)
1 : 1
21.06.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Оренбург (мол)
0 : 1
17.05.2024
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Оренбург (мол)
0 : 5
10.05.2024
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Зенит (мол)
2 : 1
03.05.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Урал (мол)
1 : 0
26.04.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Оренбург (мол)
0 : 4
19.04.2024
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 5 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
12.04.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 4 тур
Оренбург (мол)
0 : 1
05.04.2024
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 3 тур
Чертаново (мол)
3 : 1
29.03.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 2 тур
Оренбург (мол)
0 : 2
15.03.2024
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 1 тур
Ростов (мол)
3 : 0
08.03.2024
Оренбург (мол)
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