Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Алексей Тарасюк - статистика

ЖФК Зенит
Россия
7 октября 1988 (38)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. Женская Суперлига, 24 тур
ЖФК Зенит
3 : 1
31.10.2026
ЖФК Локомотив
Россия. Женская Суперлига, 23 тур
ЖФК Крылья Советов
0 : 1
24.10.2026
ЖФК Зенит
Россия. Женская Суперлига, 22 тур
ЖФК Зенит
1 : 2
18.10.2026
ЖФК Чертаново
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
ЖФК Зенит
22
19
1
2
Россия. Женская Суперлига, 24 тур
ЖФК Зенит
3 : 1
31.10.2026
ЖФК Локомотив
Россия. Женская Суперлига, 23 тур
ЖФК Крылья Советов
0 : 1
24.10.2026
ЖФК Зенит
Россия. Женская Суперлига, 22 тур
ЖФК Зенит
1 : 2
18.10.2026
ЖФК Чертаново
Россия. Женская Суперлига, 21 тур
ЖФК Спартак
0 : 1
03.10.2026
ЖФК Зенит
Россия. Женская Суперлига, 20 тур
ЖФК Зенит
3 : 0
19.09.2026
ЖФК Динамо
Россия. Женская Суперлига, 19 тур
ЖФК Зенит
4 : 0
12.09.2026
ЖФК Ростов
Россия. Женская Суперлига, 18 тур
ЖФК Рубин
0 : 3
06.09.2026
ЖФК Зенит
Россия. Женская Суперлига, 17 тур
Рязань-ВДВ
0 : 3
29.08.2026
ЖФК Зенит
Россия. Женская Суперлига, 15 тур
ЖФК Зенит
3 : 1
01.08.2026
ЖФК Краснодар
Россия. Женская Суперлига, 14 тур
Звезда-2005
1 : 3
18.07.2026
ЖФК Зенит
Россия. Женская Суперлига, 13 тур
ЖФК Зенит
4 : 0
11.07.2026
ЖФК Енисей
Россия. Женская Суперлига, 12 тур
ЖФК ЦСКА
0 : 0
27.06.2026
ЖФК Зенит
Россия. Женская Суперлига, 11 тур
ЖФК Зенит
3 : 0
20.06.2026
Рязань-ВДВ
Россия. Женская Суперлига, 10 тур
ЖФК Локомотив
1 : 2
30.05.2026
ЖФК Зенит
Россия. Женская Суперлига, 9 тур
ЖФК Чертаново
0 : 5
23.05.2026
ЖФК Зенит
Россия. Женская Суперлига, 8 тур
ЖФК Зенит
1 : 1
16.05.2026
ЖФК Спартак
Россия. Женская Суперлига, 7 тур
ЖФК Зенит
3 : 0
10.05.2026
ЖФК Рубин
Россия. Женская Суперлига, 6 тур
ЖФК Ростов
0 : 2
02.05.2026
ЖФК Зенит
Россия. Женская Суперлига, 5 тур
ЖФК Краснодар
0 : 4
25.04.2026
ЖФК Зенит
Россия. Женская Суперлига, 4 тур
ЖФК Зенит
5 : 1
03.04.2026
ЖФК Крылья Советов
Россия. Женская Суперлига, 2 тур
ЖФК Динамо
0 : 2
21.03.2026
ЖФК Зенит
Россия. Женская Суперлига, 1 тур
ЖФК Зенит
1 : 0
15.03.2026
Звезда-2005
Главные новости
«Бесполезное сухое полено»: Губерниев прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:16
3
Фаны «Галатасарая» изобразили Батракова советским маршалом на фоне Кремля
14:27
4
ФотоСимволическая сборная 13-го тура РПЛ по версии Радимова
14:05
6
Полное заявление Роналду о завершении карьеры в сборной Португалии
13:58
5
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 4-го тура общего этапа
13:41
2
⚡️ Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии
13:29
6
Бубнов назвал игрока «Динамо», которого должен забрать «Зенит»
13:15
2
Три основных футболиста «Спартака» рискуют пропустить матч с «Акроном»
12:53
18
Реакция Канчельскиса на предложение запретить пиццу в России
12:38
10
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
12:13
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+