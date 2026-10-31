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Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Команды
Кайрат
Рафаэль Уразбахтин
Статистика
Рафаэль Уразбахтин - статистика
Кайрат
Казахстан
20 ноября 1978 (47)
Тренер
Статистика
Новости
Матчи за последние 30 дней
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайрат
5 : 0
18.10.2026
Иртыш
Лига конференций, 1 тур
Рига
1 : 1
15.10.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайрат
0 : 0
10.10.2026
Жетысу
Статистика по турнирам
Казахстан. Кубок 2026
Казахстан. Премьер-лига 2026
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Казахстан. Первая лига 2024
Казахстан. Премьер-лига 2024
Товарищеские матчи 2024
Команда
И
В
П
Н
Кайрат
1
0
1
0
Казахстан. Кубок, 1/8 финала
Кайсар
2 : 1
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Кайрат
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