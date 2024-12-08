Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Клаудио Тенкати - статистика

Крисиума
Бразилия
9 декабря 1973 (52)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Крисиума
38
9
18
11
Бразилия. Серия А, 38 тур
Брагантино
5 : 1
08.12.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 37 тур
Крисиума
0 : 3
05.12.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Крисиума
2 : 4
01.12.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Флуминенсе
0 : 0
27.11.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крисиума
0 : 1
20.11.2024
Витория
Бразилия. Серия А, 33 тур
Крузейро
2 : 1
10.11.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
2 : 0
06.11.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 31 тур
Крисиума
1 : 1
27.10.2024
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 30 тур
Ботафого
1 : 1
19.10.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 29 тур
Крисиума
2 : 0
04.10.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 28 тур
Баия
1 : 0
30.09.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
1 : 2
26.09.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 27 тур
Крисиума
0 : 0
23.09.2024
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Палмейрас
5 : 0
15.09.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 25 тур
Куяба
2 : 1
01.09.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 19 тур
Крисиума
1 : 0
29.08.2024
Брагантино
Бразилия. Серия А, 24 тур
Крисиума
0 : 1
25.08.2024
Гремио
Бразилия. Серия А, 23 тур
Крисиума
2 : 2
18.08.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 22 тур
Форталеза
1 : 0
10.08.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 21 тур
Крисиума
2 : 1
04.08.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 20 тур
Жувентуде
1 : 2
28.07.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 3 тур
Крисиума
1 : 1
25.07.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 18 тур
Фламенго
2 : 0
20.07.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 17 тур
Коринтианс
2 : 1
17.07.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 16 тур
Крисиума
1 : 1
12.07.2024
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 15 тур
Витория
2 : 1
08.07.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 14 тур
Крисиума
1 : 0
04.07.2024
Крузейро
Бразилия. Серия А, 13 тур
Крисиума
1 : 1
01.07.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 12 тур
Сан-Паулу
2 : 1
28.06.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 11 тур
Крисиума
2 : 1
22.06.2024
Ботафого
Бразилия. Серия А, 10 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 2
20.06.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 9 тур
Крисиума
2 : 2
17.06.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 8 тур
Атлетико Паранаэнсе
3 : 1
14.06.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 6 тур
Крисиума
2 : 5
09.06.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 7 тур
Крисиума
1 : 2
02.06.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 4 тур
Васко да Гама
0 : 4
27.04.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 2 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
18.04.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 1 тур
Крисиума
1 : 1
14.04.2024
Жувентуде
Главные новости
«Бесполезное сухое полено»: Губерниев прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:16
1
Фаны «Галатасарая» изобразили Батракова советским маршалом на фоне Кремля
14:27
4
ФотоСимволическая сборная 13-го тура РПЛ по версии Радимова
14:05
6
Полное заявление Роналду о завершении карьеры в сборной Португалии
13:58
5
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 4-го тура общего этапа
13:41
1
⚡️ Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии
13:29
6
Бубнов назвал игрока «Динамо», которого должен забрать «Зенит»
13:15
2
Три основных футболиста «Спартака» рискуют пропустить матч с «Акроном»
12:53
18
Реакция Канчельскиса на предложение запретить пиццу в России
12:38
10
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
12:13
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+