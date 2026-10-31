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Бразилия. Серия А
Команды
Витория
Жаир Вентура
Статистика
Жаир Вентура - статистика
Витория
Бразилия
14 марта 1979 (47)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 30 тур
Сан-Паулу
0 : 0
11.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 29 тур
Витория
4 : 0
08.10.2026
Шапекоэнсе
Статистика по турнирам
Бразилия. Серия А 2026
Бразилия. Серия А 2024
Команда
И
В
П
Н
Витория
25
7
10
8
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 30 тур
Сан-Паулу
0 : 0
11.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 29 тур
Витория
4 : 0
08.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 28 тур
Витория
1 : 3
20.09.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 27 тур
Мирассол
2 : 2
13.09.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 26 тур
Витория
1 : 0
08.09.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 25 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
30.08.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 24 тур
Витория
0 : 2
23.08.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 23 тур
Витория
1 : 0
17.08.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 22 тур
Фламенго
2 : 0
10.08.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 21 тур
Витория
0 : 4
30.07.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 20 тур
Ремо
2 : 0
27.07.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 4 тур
Ботафого
0 : 0
24.07.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 19 тур
Витория
1 : 0
17.07.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 18 тур
Сантос
3 : 1
31.05.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 17 тур
Витория
2 : 0
23.05.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 16 тур
Брагантино
2 : 0
18.05.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 15 тур
Флуминенсе
2 : 2
10.05.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 14 тур
Витория
4 : 1
03.05.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 13 тур
Атлетико Паранаэнсе
3 : 1
27.04.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 12 тур
Витория
0 : 0
19.04.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 11 тур
Витория
2 : 0
11.04.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 10 тур
Шапекоэнсе
1 : 1
05.04.2026
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