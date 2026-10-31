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МЛС 2026
Команды
Монреаль
Лоран Куртуа
Статистика
Лоран Куртуа - статистика
Монреаль
Франция
11 сентября 1978 (48)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 30 тур
Монреаль
0 : 3
15.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 29 тур
Торонто
2 : 1
10.10.2026
Монреаль
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
Команда
И
В
П
Н
Монреаль
33
6
19
8
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 30 тур
Монреаль
0 : 3
15.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 29 тур
Торонто
2 : 1
10.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 28 тур
Монреаль
3 : 1
27.09.2026
Цинциннати
США. МЛС, 27 тур
Монреаль
0 : 2
20.09.2026
Коламбус
США. МЛС, 26 тур
Колорадо
1 : 0
13.09.2026
Монреаль
США. МЛС, 25 тур
Монреаль
1 : 2
10.09.2026
Шарлотт
США. МЛС, 24 тур
Филадельфия Юнион
2 : 0
06.09.2026
Монреаль
США. МЛС, 23 тур
Интер Майами
7 : 1
30.08.2026
Монреаль
США. МЛС, 22 тур
Монреаль
2 : 2
23.08.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 21 тур
Коламбус
1 : 2
20.08.2026
Монреаль
США. МЛС, 20 тур
Монреаль
1 : 1
16.08.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 19 тур
Монреаль
2 : 2
02.08.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 18 тур
Монреаль
0 : 1
26.07.2026
Интер Майами
США. МЛС, 17 тур
Нэшвилл
1 : 0
23.07.2026
Монреаль
США. МЛС, 16 тур
Монреаль
0 : 0
17.07.2026
Торонто
США. МЛС, 15 тур
Ди Си Юнайтед
4 : 4
24.05.2026
Монреаль
США. МЛС, 14 тур
Монреаль
0 : 2
16.05.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 13 тур
Монреаль
2 : 2
14.05.2026
Портленд
США. МЛС, 12 тур
Монреаль
2 : 0
09.05.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 11 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
03.05.2026
Монреаль
США. МЛС, 10 тур
Монреаль
1 : 0
25.04.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 8 тур
Монреаль
4 : 1
18.04.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 7 тур
Монреаль
1 : 2
11.04.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 6 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 0
04.04.2026
Монреаль
США. МЛС, 5 тур
Цинциннати
4 : 3
22.03.2026
Монреаль
США. МЛС, 4 тур
Орландо Сити
2 : 1
15.03.2026
Монреаль
США. МЛС, 3 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 3
08.03.2026
Монреаль
США. МЛС, 2 тур
Чикаго Файр
3 : 0
28.02.2026
Монреаль
США. МЛС, 1 тур
Сан-Диего
5 : 0
22.02.2026
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