Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ЛЧ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Финляндия. Вейккауслига
Команды
КуПС
Яни Хонкаваара
Статистика
Яни Хонкаваара - статистика
КуПС
Финляндия
2 февраля 1976 (50)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Оулу
2 : 0
01.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
КуПС
1 : 1
29.10.2026
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Лига конференций, 2 тур
Борац
2 : 0
22.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
КуПС
2 : 0
18.10.2026
ВПС
Лига конференций, 1 тур
КуПС
2 : 4
15.10.2026
Трабзонспор
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Интер
1 : 0
11.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
КуПС
0 : 1
08.10.2026
Оулу
Статистика по турнирам
Лига Европы 2026/2027
Лига конференций 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
Финляндия. Вейккауслига 2026
Лига Европы 2025/2026
Лига конференций 2025/2026
Лига чемпионов 2025/2026
Финляндия. Вейккауслига 2025
Лига конференций 2024/2025
Финляндия. Вейккауслига 2024
Команда
И
В
П
Н
КуПС
2
0
1
1
Лига Европы, 3 раунд
Университатя
2 : 1
13.08.2026
КуПС
Лига Европы, 3 раунд
КуПС
1 : 1
06.08.2026
Университатя
Главные новости
Фото
Символическая сборная 13-го тура РПЛ по версии Радимова
14:05
5
Полное заявление Роналду о завершении карьеры в сборной Португалии
13:58
4
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 4-го тура общего этапа
13:41
1
⚡️ Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии
13:29
5
Бубнов назвал игрока «Динамо», которого должен забрать «Зенит»
13:15
2
Три основных футболиста «Спартака» рискуют пропустить матч с «Акроном»
12:53
18
Реакция Канчельскиса на предложение запретить пиццу в России
12:38
10
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
12:13
2
Фото
Назван лучший тренер РПЛ в октябре
11:59
14
Фото
«Бавария» продлила контракт с Кейном, получившим «Золотой мяч»
11:24
9
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+