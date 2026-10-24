Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ЛЧ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Китай. Суперлига
Команды
Циндао Вест Кост
Хисаси Куросаки
Статистика
Хисаси Куросаки - статистика
Циндао Вест Кост
Япония
8 мая 1968 (58)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Китай. Суперлига, 29 тур
Циндао Вест Кост
1 : 1
24.10.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 28 тур
Бейджин Гуоань
1 : 0
18.10.2026
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 27 тур
Циндао Вест Кост
0 : 4
11.10.2026
Далянь Йингбо
Статистика по турнирам
Китай. Суперлига 2026
Китай. Суперлига 2025
Товарищеские матчи 2025
Китай. Суперлига 2024
Команда
И
В
П
Н
Циндао Вест Кост
29
8
6
15
Китай. Суперлига, 29 тур
Циндао Вест Кост
1 : 1
24.10.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 28 тур
Бейджин Гуоань
1 : 0
18.10.2026
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 27 тур
Циндао Вест Кост
0 : 4
11.10.2026
Далянь Йингбо
Китай. Суперлига, 26 тур
Ухань Три Таунс
2 : 2
05.09.2026
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 25 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
1 : 1
29.08.2026
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 24 тур
Циндао Вест Кост
2 : 0
22.08.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 23 тур
Циндао Вест Кост
0 : 0
14.08.2026
Чунцин Тунлянлун
Китай. Суперлига, 22 тур
Хэнань
0 : 0
09.08.2026
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 21 тур
Циндао Вест Кост
2 : 0
02.08.2026
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 20 тур
Ляонин Тиерен
0 : 1
25.07.2026
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 19 тур
Циндао Вест Кост
1 : 1
17.07.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 18 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
3 : 0
11.07.2026
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 17 тур
Циндао Вест Кост
2 : 1
04.07.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 16 тур
Циндао Вест Кост
3 : 1
28.06.2026
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 15 тур
Циндао Вест Кост
2 : 2
30.05.2026
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 14 тур
Юньнань Юкунь
2 : 3
24.05.2026
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 13 тур
Циндао Вест Кост
1 : 1
19.05.2026
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 12 тур
Далянь Йингбо
2 : 3
15.05.2026
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 11 тур
Циндао Вест Кост
1 : 1
10.05.2026
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
1 : 1
05.05.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 9 тур
Шаньдун Тайшань
1 : 1
01.05.2026
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 8 тур
Чунцин Тунлянлун
1 : 1
26.04.2026
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 7 тур
Циндао Вест Кост
0 : 0
22.04.2026
Хэнань
Китай. Суперлига, 6 тур
Циндао Хайню
0 : 0
17.04.2026
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 5 тур
Циндао Вест Кост
1 : 1
11.04.2026
Ляонин Тиерен
Китай. Суперлига, 4 тур
Чэнду Жунчэн
5 : 1
03.04.2026
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 3 тур
Циндао Вест Кост
1 : 0
21.03.2026
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 2 тур
Шанхай Порт
4 : 1
15.03.2026
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 1 тур
Чжэцзян Профешионал
2 : 0
08.03.2026
Циндао Вест Кост
Главные новости
Фото
Символическая сборная 13-го тура РПЛ по версии Радимова
14:05
5
Полное заявление Роналду о завершении карьеры в сборной Португалии
13:58
4
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 4-го тура общего этапа
13:41
1
⚡️ Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии
13:29
4
Бубнов назвал игрока «Динамо», которого должен забрать «Зенит»
13:15
2
Три основных футболиста «Спартака» рискуют пропустить матч с «Акроном»
12:53
18
Реакция Канчельскиса на предложение запретить пиццу в России
12:38
8
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
12:13
1
Фото
Назван лучший тренер РПЛ в октябре
11:59
12
Фото
«Бавария» продлила контракт с Кейном, получившим «Золотой мяч»
11:24
9
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+