Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ЛЧ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Китай. Суперлига
Команды
Наньтун Чжиюнь
Давид Патрисиу
Статистика
Давид Патрисиу - статистика
Наньтун Чжиюнь
Китай
3 апреля 1984 (42)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Китай. Суперлига 2024
Команда
И
В
П
Н
Наньтун Чжиюнь
30
6
17
7
Китай. Суперлига, 30 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
2 : 1
02.11.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 29 тур
Наньтун Чжиюнь
1 : 3
27.10.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 28 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
0 : 0
20.10.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 27 тур
Наньтун Чжиюнь
3 : 2
28.09.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 26 тур
Наньтун Чжиюнь
2 : 1
22.09.2024
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 25 тур
Чанчунь Ятай
3 : 2
14.09.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 23 тур
Наньтун Чжиюнь
0 : 3
16.08.2024
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 22 тур
Шанхай Шэньхуа
5 : 1
10.08.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 21 тур
Наньтун Чжиюнь
1 : 1
04.08.2024
Хэнань
Китай. Суперлига, 20 тур
Шанхай Порт
8 : 1
26.07.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 24 тур
Наньтун Чжиюнь
0 : 2
21.07.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 19 тур
Мэйчжоу Хакка
2 : 1
13.07.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 18 тур
Наньтун Чжиюнь
0 : 1
07.07.2024
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 17 тур
Ухань Три Таунс
1 : 2
29.06.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 16 тур
Наньтун Чжиюнь
1 : 1
25.06.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 15 тур
Наньтун Чжиюнь
0 : 1
14.06.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 14 тур
Бейджин Гуоань
5 : 2
26.05.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 13 тур
Наньтун Чжиюнь
1 : 1
21.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 12 тур
Чжэцзян Профешионал
5 : 2
17.05.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 11 тур
Циндао Хайню
0 : 1
10.05.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 10 тур
Наньтун Чжиюнь
2 : 2
05.05.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 9 тур
Шаньдун Тайшань
3 : 1
30.04.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 8 тур
Циндао Вест Кост
0 : 2
26.04.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 7 тур
Наньтун Чжиюнь
0 : 2
20.04.2024
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 6 тур
Хэнань
1 : 1
13.04.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 5 тур
Наньтун Чжиюнь
0 : 3
09.04.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 4 тур
Наньтун Чжиюнь
1 : 0
05.04.2024
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 3 тур
Чэнду Жунчэн
1 : 0
30.03.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 2 тур
Наньтун Чжиюнь
1 : 3
09.03.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 1 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
1 : 1
02.03.2024
Наньтун Чжиюнь
Главные новости
Фото
Символическая сборная 13-го тура РПЛ по версии Радимова
14:05
5
Полное заявление Роналду о завершении карьеры в сборной Португалии
13:58
3
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 4-го тура общего этапа
13:41
1
⚡️ Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии
13:29
4
Бубнов назвал игрока «Динамо», которого должен забрать «Зенит»
13:15
2
Три основных футболиста «Спартака» рискуют пропустить матч с «Акроном»
12:53
18
Реакция Канчельскиса на предложение запретить пиццу в России
12:38
8
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
12:13
1
Фото
Назван лучший тренер РПЛ в октябре
11:59
12
Фото
«Бавария» продлила контракт с Кейном, получившим «Золотой мяч»
11:24
9
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+