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О'Хиггинс
Хуан Мануэль Асконсабаль
Статистика
Хуан Мануэль Асконсабаль - статистика
О'Хиггинс
Аргентина
8 сентября 1974 (52)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Чили. Примера, 26 тур
О'Хиггинс
1 : 0
01.11.2026
Ньюбленсе
Чили. Примера, 25 тур
О'Хиггинс
1 : 1
25.10.2026
Кобресаль
Чили. Примера, 24 тур
Уачипато
0 : 0
10.10.2026
О'Хиггинс
Статистика по турнирам
Копа Судамерикана 2026
Кубок Либертадорес 2026
Чили. Примера 2026
Чили. Примера 2025
Чили. Примера 2024
Команда
И
В
П
Н
О'Хиггинс
8
4
3
1
Копа Судамерикана, 1/16 финала
О'Хиггинс
1 : 0
31.07.2026
Бока Хуниорс
Копа Судамерикана, 1/16 финала
Бока Хуниорс
1 : 0
24.07.2026
О'Хиггинс
Копа Судамерикана, 6 тур
Мильонариос
1 : 2
27.05.2026
О'Хиггинс
Копа Судамерикана, 5 тур
Бостон Ривер
3 : 2
21.05.2026
О'Хиггинс
Копа Судамерикана, 4 тур
О'Хиггинс
0 : 0
08.05.2026
Сан-Паулу
Копа Судамерикана, 3 тур
О'Хиггинс
2 : 0
29.04.2026
Бостон Ривер
Копа Судамерикана, 2 тур
Сан-Паулу
2 : 0
15.04.2026
О'Хиггинс
Копа Судамерикана, 1 тур
О'Хиггинс
2 : 0
08.04.2026
Мильонариос
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