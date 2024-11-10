Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ЛЧ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Чили. Примера
Команды
Кобрелоа
Эмилиано Асторга
Статистика
Эмилиано Асторга - статистика
Кобрелоа
Чили
21 сентября 1960 (66)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Чили. Примера 2024
Команда
И
В
П
Н
Кобрелоа
30
9
15
6
Чили. Примера, 30 тур
О'Хиггинс
0 : 3
10.11.2024
Кобрелоа
Чили. Примера, 29 тур
Кобрелоа
2 : 2
03.11.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 28 тур
Депортес Икике
4 : 1
20.10.2024
Кобрелоа
Чили. Примера, 27 тур
Кобрелоа
4 : 1
08.10.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 26 тур
Эвертон Винья-дель-Мар
2 : 0
28.09.2024
Кобрелоа
Чили. Примера, 25 тур
Кобрелоа
0 : 0
24.09.2024
Ньюбленсе
Чили. Примера, 24 тур
Аудакс Итальяно
2 : 0
15.09.2024
Кобрелоа
Чили. Примера, 23 тур
Кобрелоа
0 : 1
01.09.2024
Коло-Коло
Чили. Примера, 22 тур
Кобрелоа
1 : 0
28.08.2024
Кокимбо Унидо
Чили. Примера, 21 тур
Универсидад де Чили
4 : 0
24.08.2024
Кобрелоа
Чили. Примера, 20 тур
Унион Эспаньола
3 : 0
17.08.2024
Кобрелоа
Чили. Примера, 19 тур
Кобрелоа
2 : 0
10.08.2024
Унион Ла Калера
Чили. Примера, 18 тур
Кобресаль
2 : 2
04.08.2024
Кобрелоа
Чили. Примера, 17 тур
Кобрелоа
3 : 1
30.07.2024
Палестино
Чили. Примера, 16 тур
Уачипато
1 : 1
20.07.2024
Кобрелоа
Чили. Примера, 15 тур
Кобрелоа
0 : 4
01.06.2024
О'Хиггинс
Чили. Примера, 14 тур
Универсидад Католика
4 : 1
26.05.2024
Кобрелоа
Чили. Примера, 13 тур
Кобрелоа
2 : 2
18.05.2024
Депортес Икике
Чили. Примера, 12 тур
Депортес Копиапо
4 : 0
12.05.2024
Кобрелоа
Чили. Примера, 11 тур
Кобрелоа
1 : 2
06.05.2024
Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера, 10 тур
Ньюбленсе
6 : 0
28.04.2024
Кобрелоа
Чили. Примера, 9 тур
Кобрелоа
0 : 3
22.04.2024
Аудакс Итальяно
Чили. Примера, 8 тур
Коло-Коло
0 : 2
16.04.2024
Кобрелоа
Чили. Примера, 7 тур
Кокимбо Унидо
2 : 1
08.04.2024
Кобрелоа
Чили. Примера, 6 тур
Кобрелоа
1 : 3
01.04.2024
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 5 тур
Кобрелоа
1 : 0
17.03.2024
Унион Эспаньола
Чили. Примера, 4 тур
Унион Ла Калера
0 : 2
12.03.2024
Кобрелоа
Чили. Примера, 3 тур
Кобрелоа
2 : 1
02.03.2024
Кобресаль
Чили. Примера, 2 тур
Палестино
5 : 0
25.02.2024
Кобрелоа
Чили. Примера, 1 тур
Кобрелоа
1 : 1
19.02.2024
Уачипато
Главные новости
Фото
Символическая сборная 13-го тура РПЛ по версии Радимова
14:05
2
Полное заявление Роналду о завершении карьеры в сборной Португалии
13:58
1
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 4-го тура общего этапа
13:41
⚡️ Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии
13:29
3
Бубнов назвал игрока «Динамо», которого должен забрать «Зенит»
13:15
1
Три основных футболиста «Спартака» рискуют пропустить матч с «Акроном»
12:53
12
Реакция Канчельскиса на предложение запретить пиццу в России
12:38
7
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
12:13
1
Фото
Назван лучший тренер РПЛ в октябре
11:59
11
Фото
«Бавария» продлила контракт с Кейном, получившим «Золотой мяч»
11:24
9
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+