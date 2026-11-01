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Ньюбленсе
Марио Салас
Статистика
Марио Салас - статистика
Ньюбленсе
Чили
11 октября 1967 (59)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Чили. Примера, 26 тур
О'Хиггинс
1 : 0
01.11.2026
Ньюбленсе
Чили. Примера, 25 тур
Ньюбленсе
2 : 1
25.10.2026
Кокимбо Унидо
Чили. Примера, 24 тур
Универсидад де Чили
0 : 0
12.10.2026
Ньюбленсе
Статистика по турнирам
Чили. Примера 2026
Кубок Либертадорес 2025
Чили. Примера 2025
Чили. Примера 2024
Команда
И
В
П
Н
Ньюбленсе
26
9
8
9
Чили. Примера, 26 тур
О'Хиггинс
1 : 0
01.11.2026
Ньюбленсе
Чили. Примера, 25 тур
Ньюбленсе
2 : 1
25.10.2026
Кокимбо Унидо
Чили. Примера, 24 тур
Универсидад де Чили
0 : 0
12.10.2026
Ньюбленсе
Чили. Примера, 23 тур
Ньюбленсе
1 : 3
12.09.2026
Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера, 22 тур
Депортес Ла Серена
2 : 1
06.09.2026
Ньюбленсе
Чили. Примера, 17 тур
Депортес Лимаче
2 : 0
03.09.2026
Ньюбленсе
Чили. Примера, 21 тур
Ньюбленсе
0 : 1
30.08.2026
Депортес Консепсьон
Чили. Примера, 20 тур
Универсидад Католика
1 : 2
23.08.2026
Ньюбленсе
Чили. Примера, 19 тур
Ньюбленсе
2 : 1
16.08.2026
Унион Ла Калера
Чили. Примера, 18 тур
Аудакс Итальяно
2 : 2
11.08.2026
Ньюбленсе
Чили. Примера, 16 тур
Ньюбленсе
2 : 0
26.07.2026
Палестино
Чили. Примера, 15 тур
Ньюбленсе
2 : 2
14.06.2026
Уачипато
Чили. Примера, 14 тур
Кобресаль
0 : 1
30.05.2026
Ньюбленсе
Чили. Примера, 13 тур
Ньюбленсе
2 : 2
23.05.2026
Универсидад де Консепсьон
Чили. Примера, 12 тур
Коло-Коло
6 : 2
18.05.2026
Ньюбленсе
Чили. Примера, 11 тур
Ньюбленсе
0 : 2
25.04.2026
О'Хиггинс
Чили. Примера, 10 тур
Кокимбо Унидо
1 : 1
19.04.2026
Ньюбленсе
Чили. Примера, 9 тур
Ньюбленсе
1 : 0
13.04.2026
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 8 тур
Эвертон Винья-дель-Мар
0 : 0
05.04.2026
Ньюбленсе
Чили. Примера, 7 тур
Ньюбленсе
2 : 2
16.03.2026
Депортес Ла Серена
Чили. Примера, 6 тур
Депортес Консепсьон
0 : 2
07.03.2026
Ньюбленсе
Чили. Примера, 5 тур
Ньюбленсе
1 : 2
02.03.2026
Универсидад Католика
Чили. Примера, 4 тур
Унион Ла Калера
0 : 1
21.02.2026
Ньюбленсе
Чили. Примера, 3 тур
Ньюбленсе
1 : 0
16.02.2026
Аудакс Итальяно
Чили. Примера, 2 тур
Ньюбленсе
1 : 1
09.02.2026
Депортес Лимаче
Чили. Примера, 1 тур
Палестино
1 : 1
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Ньюбленсе
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