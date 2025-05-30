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Мигель Понсе - статистика
Унион Эспаньола
Чили
19 августа 1971 (55)
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Статистика
Статистика по турнирам
Копа Судамерикана 2025
Чили. Примера 2025
Чили. Примера 2024
Команда
И
В
П
Н
Унион Эспаньола
7
1
3
3
Копа Судамерикана, 6 тур
Унион Эспаньола
4 : 0
30.05.2025
Сан-Хосе Оруро
Копа Судамерикана, 5 тур
Флуминенсе
2 : 0
15.05.2025
Унион Эспаньола
Копа Судамерикана, 4 тур
Онсе Кальдас
1 : 0
08.05.2025
Унион Эспаньола
Копа Судамерикана, 3 тур
Унион Эспаньола
1 : 1
24.04.2025
Флуминенсе
Копа Судамерикана, 2 тур
Унион Эспаньола
0 : 2
10.04.2025
Онсе Кальдас
Копа Судамерикана, 1 тур
Сан-Хосе Оруро
1 : 1
04.04.2025
Унион Эспаньола
Копа Судамерикана, 1 раунд
Унион Эспаньола
2 : 2
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