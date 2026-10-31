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Эстония. Премиум Лига
Команды
Нымме Юнайтед
Яни Сараярви
Статистика
Яни Сараярви - статистика
Нымме Юнайтед
Финляндия
9 сентября 1979 (47)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Нымме Юнайтед
3 : 4
31.10.2026
Левадия
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Нарва Транс
0 : 1
27.10.2026
Нымме Юнайтед
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Нымме Юнайтед
4 : 2
23.10.2026
Пярну Вапрус
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Нымме Юнайтед
3 : 0
17.10.2026
Нымме Калью
Эстония. Премиум Лига, 31 тур
Харью
2 : 0
13.10.2026
Нымме Юнайтед
Эстония. Премиум Лига, 30 тур
Таммека
0 : 0
10.10.2026
Нымме Юнайтед
Статистика по турнирам
Эстония. Премиум Лига 2026
Эстония. Премиум Лига 2024
Команда
И
В
П
Н
Нымме Юнайтед
35
12
21
2
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Нымме Юнайтед
3 : 4
31.10.2026
Левадия
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Нарва Транс
0 : 1
27.10.2026
Нымме Юнайтед
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Нымме Юнайтед
4 : 2
23.10.2026
Пярну Вапрус
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Нымме Юнайтед
3 : 0
17.10.2026
Нымме Калью
Эстония. Премиум Лига, 31 тур
Харью
2 : 0
13.10.2026
Нымме Юнайтед
Эстония. Премиум Лига, 30 тур
Таммека
0 : 0
10.10.2026
Нымме Юнайтед
Эстония. Премиум Лига, 29 тур
Нымме Юнайтед
1 : 3
19.09.2026
Пайде
Эстония. Премиум Лига, 28 тур
Нымме Юнайтед
2 : 3
12.09.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 27 тур
Нымме Калью
1 : 2
08.09.2026
Нымме Юнайтед
Эстония. Премиум Лига, 26 тур
Пярну Вапрус
1 : 0
05.09.2026
Нымме Юнайтед
Эстония. Премиум Лига, 25 тур
Нымме Юнайтед
1 : 2
29.08.2026
Харью
Эстония. Премиум Лига, 24 тур
Пайде
4 : 1
23.08.2026
Нымме Юнайтед
Эстония. Премиум Лига, 23 тур
Нымме Юнайтед
0 : 1
14.08.2026
Таммека
Эстония. Премиум Лига, 22 тур
Левадия
5 : 0
09.08.2026
Нымме Юнайтед
Эстония. Премиум Лига, 21 тур
Нымме Юнайтед
1 : 2
31.07.2026
Нарва Транс
Эстония. Премиум Лига, 20 тур
Флора
1 : 2
17.07.2026
Нымме Юнайтед
Эстония. Премиум Лига, 19 тур
Нымме Юнайтед
3 : 2
11.07.2026
Курессааре
Эстония. Премиум Лига, 18 тур
Нымме Юнайтед
1 : 3
03.07.2026
Нымме Калью
Эстония. Премиум Лига, 17 тур
Харью
1 : 3
20.06.2026
Нымме Юнайтед
Эстония. Премиум Лига, 16 тур
Нымме Юнайтед
1 : 2
17.06.2026
Левадия
Эстония. Премиум Лига, 15 тур
Нарва Транс
1 : 2
13.06.2026
Нымме Юнайтед
Эстония. Премиум Лига, 14 тур
Нымме Юнайтед
0 : 4
29.05.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 13 тур
Курессааре
2 : 1
20.05.2026
Нымме Юнайтед
Эстония. Премиум Лига, 12 тур
Таммека
3 : 1
15.05.2026
Нымме Юнайтед
Эстония. Премиум Лига, 11 тур
Нымме Юнайтед
2 : 3
10.05.2026
Пайде
Эстония. Премиум Лига, 10 тур
Пярну Вапрус
2 : 3
02.05.2026
Нымме Юнайтед
Эстония. Премиум Лига, 9 тур
Нымме Юнайтед
2 : 1
25.04.2026
Курессааре
Эстония. Премиум Лига, 8 тур
Нымме Калью
7 : 1
22.04.2026
Нымме Юнайтед
Эстония. Премиум Лига, 7 тур
Нымме Юнайтед
1 : 2
18.04.2026
Харью
Эстония. Премиум Лига, 6 тур
Нымме Юнайтед
5 : 1
11.04.2026
Нарва Транс
Эстония. Премиум Лига, 5 тур
Пайде
3 : 1
08.04.2026
Нымме Юнайтед
Эстония. Премиум Лига, 4 тур
Левадия
1 : 1
04.04.2026
Нымме Юнайтед
Эстония. Премиум Лига, 3 тур
Нымме Юнайтед
2 : 3
21.03.2026
Таммека
Эстония. Премиум Лига, 2 тур
Нымме Юнайтед
7 : 1
14.03.2026
Пярну Вапрус
Эстония. Премиум Лига, 1 тур
Флора
3 : 0
07.03.2026
Нымме Юнайтед
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