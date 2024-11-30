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Эквадор. Серия А
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Кумбая
Норберто Араухо
Статистика
Норберто Араухо - статистика
Кумбая
Эквадор
13 октября 1978 (48)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Эквадор. Серия А 2024
Команда
И
В
П
Н
Кумбая
30
6
18
6
Эквадор. Серия А, 15 тур
Дельфин
6 : 4
30.11.2024
Кумбая
Эквадор. Серия А, 14 тур
Кумбая
2 : 2
23.11.2024
Оренсе
Эквадор. Серия А, 13 тур
Барселона Г
8 : 1
10.11.2024
Кумбая
Эквадор. Серия А, 12 тур
Кумбая
1 : 0
02.11.2024
Депортиво
Эквадор. Серия А, 11 тур
Макара
1 : 1
27.10.2024
Кумбая
Эквадор. Серия А, 10 тур
Кумбая
1 : 1
18.10.2024
Универсидад Католика
Эквадор. Серия А, 9 тур
Либертад Лоха
2 : 1
05.10.2024
Кумбая
Эквадор. Серия А, 8 тур
Кумбая
1 : 0
29.09.2024
Эмелек
Эквадор. Серия А, 7 тур
Кумбая
0 : 3
21.09.2024
Аукас
Эквадор. Серия А, 6 тур
Эль Насьональ
2 : 1
15.09.2024
Кумбая
Эквадор. Серия А, 5 тур
Кумбая
1 : 2
03.09.2024
Имбабура
Эквадор. Серия А, 4 тур
Мушук Руна
0 : 0
24.08.2024
Кумбая
Эквадор. Серия А, 3 тур
Кумбая
1 : 3
17.08.2024
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Серия А, 2 тур
ЛДУ
2 : 1
10.08.2024
Кумбая
Эквадор. Серия А, 1 тур
Кумбая
1 : 2
06.08.2024
Текнико Университарио
Эквадор. Серия А, 15 тур
Кумбая
1 : 0
01.06.2024
Дельфин
Эквадор. Серия А, 14 тур
Оренсе
1 : 0
27.05.2024
Кумбая
Эквадор. Серия А, 13 тур
Кумбая
0 : 1
20.05.2024
Барселона Г
Эквадор. Серия А, 12 тур
Депортиво
2 : 1
11.05.2024
Кумбая
Эквадор. Серия А, 11 тур
Кумбая
1 : 0
04.05.2024
Макара
Эквадор. Серия А, 10 тур
Универсидад Католика
2 : 1
27.04.2024
Кумбая
Эквадор. Серия А, 9 тур
Кумбая
0 : 0
18.04.2024
Либертад Лоха
Эквадор. Серия А, 8 тур
Эмелек
2 : 0
14.04.2024
Кумбая
Эквадор. Серия А, 7 тур
Аукас
2 : 0
06.04.2024
Кумбая
Эквадор. Серия А, 6 тур
Кумбая
1 : 0
31.03.2024
Эль Насьональ
Эквадор. Серия А, 5 тур
Имбабура
0 : 0
23.03.2024
Кумбая
Эквадор. Серия А, 4 тур
Кумбая
2 : 1
20.03.2024
Мушук Руна
Эквадор. Серия А, 3 тур
Индепендьенте дель Валле
3 : 0
16.03.2024
Кумбая
Эквадор. Серия А, 2 тур
Кумбая
1 : 3
11.03.2024
ЛДУ
Эквадор. Серия А, 1 тур
Текнико Университарио
1 : 0
03.03.2024
Кумбая
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