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Кейт Лонг - статистика

Уотерфорд
Ирландия
14 ноября 1973 (52)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Шелбурн
2 : 3
30.10.2026
Уотерфорд
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Уотерфорд
3 : 1
23.10.2026
Дроэда Юнайтед
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Уотерфорд
3 : 2
19.10.2026
Голуэй Юнайтед
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Богемианс
2 : 1
16.10.2026
Уотерфорд
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Уотерфорд
36
10
13
13
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Шелбурн
2 : 3
30.10.2026
Уотерфорд
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Уотерфорд
3 : 1
23.10.2026
Дроэда Юнайтед
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Уотерфорд
3 : 2
19.10.2026
Голуэй Юнайтед
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Богемианс
2 : 1
16.10.2026
Уотерфорд
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Шэмрок Роверс
3 : 2
18.09.2026
Уотерфорд
Ирландия. Премьер Дивизион, 30 тур
Уотерфорд
2 : 2
14.09.2026
Дерри Сити
Ирландия. Премьер Дивизион, 31 тур
Уотерфорд
1 : 1
11.09.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 29 тур
Сент-Патрикс
0 : 2
28.08.2026
Уотерфорд
Ирландия. Премьер Дивизион, 28 тур
Слайго Роверс
0 : 0
21.08.2026
Уотерфорд
Ирландия. Премьер Дивизион, 27 тур
Уотерфорд
3 : 1
09.08.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 26 тур
Уотерфорд
1 : 0
02.08.2026
Шелбурн
Ирландия. Премьер Дивизион, 25 тур
Голуэй Юнайтед
0 : 0
25.07.2026
Уотерфорд
Ирландия. Премьер Дивизион, 24 тур
Уотерфорд
1 : 1
10.07.2026
Сент-Патрикс
Ирландия. Премьер Дивизион, 23 тур
Дерри Сити
2 : 4
03.07.2026
Уотерфорд
Ирландия. Премьер Дивизион, 22 тур
Дандолк
2 : 3
26.06.2026
Уотерфорд
Ирландия. Премьер Дивизион, 21 тур
Уотерфорд
0 : 2
19.06.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 20 тур
Уотерфорд
4 : 0
12.06.2026
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 19 тур
Дроэда Юнайтед
3 : 3
29.05.2026
Уотерфорд
Ирландия. Премьер Дивизион, 18 тур
Шелбурн
2 : 1
22.05.2026
Уотерфорд
Ирландия. Премьер Дивизион, 11 тур
Уотерфорд
2 : 1
18.05.2026
Дроэда Юнайтед
Ирландия. Премьер Дивизион, 17 тур
Уотерфорд
2 : 2
15.05.2026
Дерри Сити
Ирландия. Премьер Дивизион, 16 тур
Сент-Патрикс
4 : 1
08.05.2026
Уотерфорд
Ирландия. Премьер Дивизион, 15 тур
Уотерфорд
3 : 3
04.05.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 14 тур
Шэмрок Роверс
1 : 0
01.05.2026
Уотерфорд
Ирландия. Премьер Дивизион, 13 тур
Уотерфорд
1 : 1
24.04.2026
Голуэй Юнайтед
Ирландия. Премьер Дивизион, 12 тур
Слайго Роверс
2 : 0
18.04.2026
Уотерфорд
Ирландия. Премьер Дивизион, 10 тур
Богемианс
1 : 1
06.04.2026
Уотерфорд
Ирландия. Премьер Дивизион, 9 тур
Уотерфорд
1 : 1
03.04.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 8 тур
Уотерфорд
0 : 2
20.03.2026
Сент-Патрикс
Ирландия. Премьер Дивизион, 7 тур
Голуэй Юнайтед
4 : 3
16.03.2026
Уотерфорд
Ирландия. Премьер Дивизион, 6 тур
Дандолк
5 : 0
13.03.2026
Уотерфорд
Ирландия. Премьер Дивизион, 5 тур
Уотерфорд
0 : 1
06.03.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 4 тур
Дерри Сити
4 : 2
27.02.2026
Уотерфорд
Ирландия. Премьер Дивизион, 3 тур
Уотерфорд
0 : 0
20.02.2026
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 2 тур
Дроэда Юнайтед
2 : 0
13.02.2026
Уотерфорд
Ирландия. Премьер Дивизион, 1 тур
Уотерфорд
1 : 1
06.02.2026
Шелбурн
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