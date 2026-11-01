Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Амунд Скири - статистика

Кристиансунд
Норвегия
25 февраля 1978 (48)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Буде-Глимт
0 : 0
10.10.2026
Кристиансунд
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Кристиансунд
25
6
13
6
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Буде-Глимт
0 : 0
10.10.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Кристиансунд
1 : 3
19.09.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Викинг
8 : 1
13.09.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Кристиансунд
2 : 0
06.09.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
ХамКам
2 : 2
30.08.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Фредрикстад
1 : 0
16.08.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.08.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
КФУМ-Камератене
2 : 1
02.08.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Кристиансунд
1 : 2
25.07.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Кристиансунд
0 : 0
18.07.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Русенборг
3 : 0
12.07.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Волеренга
3 : 1
29.05.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Кристиансунд
1 : 2
24.05.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Лиллестрем
1 : 2
20.05.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Мольде
1 : 0
16.05.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Сандефьорд
2 : 0
10.05.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Кристиансунд
1 : 1
03.05.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Олесунн
1 : 1
26.04.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Кристиансунд
2 : 0
19.04.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Тромсе
2 : 0
11.04.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Кристиансунд
0 : 3
06.04.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Кристиансунд
3 : 2
15.03.2026
Бранн
Главные новости
Полное заявление Роналду о завершении карьеры в сборной Португалии
13:58
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 4-го тура общего этапа
13:41
⚡️ Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии
13:29
1
Бубнов назвал игрока «Динамо», которого должен забрать «Зенит»
13:15
1
Три основных футболиста «Спартака» рискуют пропустить матч с «Акроном»
12:53
9
Реакция Канчельскиса на предложение запретить пиццу в России
12:38
5
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
12:13
1
ФотоНазван лучший тренер РПЛ в октябре
11:59
10
Фото«Бавария» продлила контракт с Кейном, получившим «Золотой мяч»
11:24
9
В «Факеле» объяснили, почему не утвердили Ребко главным тренером
10:59
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+