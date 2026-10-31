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Трой Дини - статистика

Форест Грин
Англия
29 июня 1988 (38)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Форест Грин
2 : 0
28.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 13 тур
Форест Грин
2 : 4
10.10.2026
Хартлпул Юнайтед
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Форест Грин
14
5
5
4
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Форест Грин
2 : 0
28.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 13 тур
Форест Грин
2 : 4
10.10.2026
Хартлпул Юнайтед
Англия. Национальная лига, 11 тур
Форест Грин
1 : 1
29.09.2026
Уилдстон
Англия. Национальная лига, 10 тур
Саттон Юнайтед
3 : 3
26.09.2026
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 9 тур
Форест Грин
1 : 3
19.09.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 8 тур
Карлайл Юнайтед
1 : 1
15.09.2026
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 7 тур
Форест Грин
4 : 0
12.09.2026
Гейтсхед
Англия. Национальная лига, 6 тур
Хорнчерч
0 : 1
05.09.2026
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 5 тур
Форест Грин
1 : 2
31.08.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 4 тур
Файлд
2 : 0
28.08.2026
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 3 тур
Форест Грин
0 : 3
22.08.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 2 тур
Уэртинг
1 : 2
15.08.2026
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 1 тур
Форест Грин
3 : 2
08.08.2026
Галифакс
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