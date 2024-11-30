Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сесар Кастро - статистика

Соль де Америка
Парагвай
24 апреля 1966 (60)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Соль де Америка
44
12
20
12
Парагвай. Примера, 22 тур
Соль де Америка
1 : 0
30.11.2024
Спортиво Амелиано
Парагвай. Примера, 21 тур
Либертад
2 : 0
26.11.2024
Соль де Америка
Парагвай. Примера, 20 тур
Соль де Америка
2 : 2
16.11.2024
Спортиво Триниденс
Парагвай. Примера, 19 тур
Гуарани
1 : 1
11.11.2024
Соль де Америка
Парагвай. Примера, 18 тур
Соль де Америка
3 : 2
05.11.2024
Насьональ
Парагвай. Примера, 17 тур
Такуари
0 : 4
26.10.2024
Соль де Америка
Парагвай. Примера, 16 тур
Соль де Америка
0 : 1
20.10.2024
Серро Портеньо
Парагвай. Примера, 15 тур
Олимпия
1 : 1
13.10.2024
Соль де Америка
Парагвай. Примера, 14 тур
Генерал Кабальеро
1 : 1
05.10.2024
Соль де Америка
Парагвай. Примера, 13 тур
Соль де Америка
1 : 1
29.09.2024
Спортиво Лукеньо
Парагвай. Примера, 12 тур
2 де Майо
1 : 2
24.09.2024
Соль де Америка
Парагвай. Примера, 11 тур
Спортиво Амелиано
1 : 0
18.09.2024
Соль де Америка
Парагвай. Примера, 10 тур
Соль де Америка
0 : 1
12.09.2024
Либертад
Парагвай. Примера, 9 тур
Спортиво Триниденс
1 : 0
03.09.2024
Соль де Америка
Парагвай. Примера, 8 тур
Соль де Америка
0 : 0
29.08.2024
Гуарани
Парагвай. Примера, 7 тур
Насьональ
3 : 1
24.08.2024
Соль де Америка
Парагвай. Примера, 6 тур
Соль де Америка
1 : 2
18.08.2024
Такуари
Парагвай. Примера, 5 тур
Серро Портеньо
1 : 0
12.08.2024
Соль де Америка
Парагвай. Примера, 4 тур
Соль де Америка
0 : 1
07.08.2024
Олимпия
Парагвай. Примера, 3 тур
Соль де Америка
3 : 0
03.08.2024
Генерал Кабальеро
Парагвай. Примера, 2 тур
Спортиво Лукеньо
2 : 1
28.07.2024
Соль де Америка
Парагвай. Примера, 1 тур
Соль де Америка
0 : 2
22.07.2024
2 де Майо
Парагвай. Примера, 22 тур
Генерал Кабальеро
2 : 3
07.06.2024
Соль де Америка
Парагвай. Примера, 21 тур
Соль де Америка
2 : 1
04.06.2024
Спортиво Амелиано
Парагвай. Примера, 20 тур
Насьональ
3 : 0
26.05.2024
Соль де Америка
Парагвай. Примера, 19 тур
Соль де Америка
5 : 3
22.05.2024
Такуари
Парагвай. Примера, 18 тур
Соль де Америка
0 : 3
20.05.2024
Серро Портеньо
Парагвай. Примера, 17 тур
Либертад
4 : 0
11.05.2024
Соль де Америка
Парагвай. Примера, 16 тур
Соль де Америка
1 : 0
06.05.2024
2 де Майо
Парагвай. Примера, 15 тур
Спортиво Триниденс
4 : 0
27.04.2024
Соль де Америка
Парагвай. Примера, 14 тур
Соль де Америка
0 : 3
20.04.2024
Спортиво Лукеньо
Парагвай. Примера, 13 тур
Гуарани
1 : 0
13.04.2024
Соль де Америка
Парагвай. Примера, 12 тур
Соль де Америка
0 : 0
08.04.2024
Олимпия
Парагвай. Примера, 11 тур
Соль де Америка
2 : 1
01.04.2024
Генерал Кабальеро
Парагвай. Примера, 10 тур
Спортиво Амелиано
2 : 1
19.03.2024
Соль де Америка
Парагвай. Примера, 9 тур
Соль де Америка
1 : 0
09.03.2024
Насьональ
Парагвай. Примера, 8 тур
Такуари
0 : 2
05.03.2024
Соль де Америка
Парагвай. Примера, 7 тур
Серро Портеньо
0 : 0
25.02.2024
Соль де Америка
Парагвай. Примера, 6 тур
Соль де Америка
1 : 1
19.02.2024
Либертад
Парагвай. Примера, 5 тур
2 де Майо
3 : 0
10.02.2024
Соль де Америка
Парагвай. Примера, 4 тур
Соль де Америка
2 : 3
03.02.2024
Спортиво Триниденс
Парагвай. Примера, 3 тур
Спортиво Лукеньо
1 : 1
28.01.2024
Соль де Америка
Парагвай. Примера, 2 тур
Соль де Америка
2 : 2
25.01.2024
Гуарани
Парагвай. Примера, 1 тур
Олимпия
1 : 1
20.01.2024
Соль де Америка
Главные новости
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 4-го тура общего этапа
13:41
⚡️ Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии
13:29
1
Бубнов назвал игрока «Динамо», которого должен забрать «Зенит»
13:15
1
Три основных футболиста «Спартака» рискуют пропустить матч с «Акроном»
12:53
5
Реакция Канчельскиса на предложение запретить пиццу в России
12:38
5
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
12:13
1
ФотоНазван лучший тренер РПЛ в октябре
11:59
9
Фото«Бавария» продлила контракт с Кейном, получившим «Золотой мяч»
11:24
9
В «Факеле» объяснили, почему не утвердили Ребко главным тренером
10:59
5
В «Галатасарае» в восторге от Батракова: «Наш самый ценный футболист»
10:50
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+