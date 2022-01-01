Статистика по турнирам

Отборочные матчи к ЧМ. Межконтинентальный плей-офф 2026 Товарищеские матчи. Сборные 2026 Чемпионат мира 2026 Кубок африканских наций 2025 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025 Кубок африканских наций 2023