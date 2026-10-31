Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Шон Пирсон - статистика

Гримсби Таун
Англия
28 апреля 1989 (37)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Рочдейл
2 : 2
20.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 11 тур
Гримсби Таун
0 : 2
17.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 10 тур
Порт Вейл
1 : 0
10.10.2026
Гримсби Таун
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Гримсби Таун
14
5
4
5
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Рочдейл
2 : 2
20.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 11 тур
Гримсби Таун
0 : 2
17.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 10 тур
Порт Вейл
1 : 0
10.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 9 тур
Гримсби Таун
1 : 2
03.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 1
26.09.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 7 тур
Гримсби Таун
2 : 0
19.09.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 6 тур
Гримсби Таун
2 : 0
12.09.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 5 тур
Челтенхэм
2 : 2
05.09.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 4 тур
Аккрингтон Стэнли
2 : 2
01.09.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 3 тур
Гримсби Таун
2 : 2
29.08.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 2 тур
Уолсолл
0 : 0
22.08.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 1 тур
Гримсби Таун
1 : 0
15.08.2026
Эксетер Сити
Главные новости
Бубнов назвал игрока «Динамо», которого должен забрать «Зенит»
13:15
Три основных футболиста «Спартака» рискуют пропустить матч с «Акроном»
12:53
3
Реакция Канчельскиса на предложение запретить пиццу в России
12:38
5
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
12:13
1
ФотоНазван лучший тренер РПЛ в октябре
11:59
8
Фото«Бавария» продлила контракт с Кейном, получившим «Золотой мяч»
11:24
9
В «Факеле» объяснили, почему не утвердили Ребко главным тренером
10:59
5
В «Галатасарае» в восторге от Батракова: «Наш самый ценный футболист»
10:50
7
Поигравший в России победитель Евро-2016 во второй раз закончил карьеру
10:30
5
Генич спрогнозировал будущее Черчесова после увольнения из «Ахмата»
10:22
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+